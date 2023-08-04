Valve, Counter-Strike 2 için yeni turnuva kuralları açıkladı

Valve, yakın zamanda Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS: GO'ya yeni bir soluk getirecek Counter-Strike 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Oyunculara sunulması için kısa bir süre kalmışken Valve, rekabetçi lig turnuvaları için bir dizi yeni kurallar açıkladı. Counter-Strike 2 için franchise ligler yasaklanacak!

Valve, yakın zamanda Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS: GO'ya yeni bir soluk getirecek Counter-Strike 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Oyunculara sunulması için kısa bir süre kalmışken Valve, rekabetçi lig turnuvaları için bir dizi yeni kurallar açıkladı.

Counter-Strike 2 için franchise ligler yasaklanacak!

Valve, rekabetçi turnuvalar için önemli bir kural değişikliğine gidiyor. Şirket, bu yeni kuralların bir kısmını açıkladı. Buna göre Counter-Strike 2 ile birlikte turnuvalar için önemli bir değişiklik olacağını söyleyebiliriz.

Valve'ın açıkladığı söz konusu kurallara göre Counter-Strike 2 ile birlikte franchise ligler yasaklanacak. Bilmeyenler için franchise, e-spor takımlarının katılma ücreti ödeyerek turnuvaya dahil olduğu liglere verilen addır.

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En çok takip edilen ve takımların para ödeyerek dahil olduğu liglerden ESL Pro League ve BLAST ise ne yazık ki bu kurala uymuyor. Bunun akabinde turnuvalara davet edilecek takımlar ise Valve'ın sıralama sistemine dayanacak ve açık elemeler ile birlikte belirlenecek.

Bununla beraber Valve, rekabetçi turnuvalarda takımlara yapılan ödeme, yani verilen ödül miktarının herkese açık şekilde paylaşılmasının zorunlu kılınacağını da açıkladı. Şeffaflık için atılan bu adım, takımlara yapılan bonus ödemeleri de gözler önüne serecek.

Valve'ın açıkladığı bu yeni kurallar, franchise turnuvalar için yapılan uzun süreli sözleşmelerin sona ermesi ve kurallara uygun şekilde bu sözleşmelerde değişiklik yapılması için 2025 yılı itibariyle geçerli olmaya başlayacak. Yani sözünü ettiğimiz liglere, düzenleme yapmaları için bir süre tanındı.

Mevcut olarak piyasaya sürülmüş CS: GO için güncelleme yayınlanarak oyunculara sunulacak olan Counter-Strike 2'nin önümüzdeki haftalarda çıkış yapması bekleniyor. Yeni oyun, pek çok yeniliği de beraberinde getirecek.

Büyük ligler, Valve'ın yeni kuralları ile birlikte önemli değişikliğe gidecekler. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şirketin ligler için böyle bir adım atmasını mantıklı buldunuz mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.