Uzaylılarla iletişim kurmanın yeni yolu ortaya çıktı!

Bilim insanları, uzaylılar hakkında yaptıkları çalışmalarla gün geçtikçe daha farklı gelişmeler elde ediyor. Son araştırma ise uzaylıların iletişimiyle ilgili oldu. Araştırmaya göre uzaylılar birbirleriyle ve insanlarla kuantum fiziği ile iletişim kurabiliyor. İşte detaylar!

Kuantum yoluyla mesajların ulaşması birkaç yılı alabilir

Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kuantum iletişimlerini kullanarak yıldızlararası uzayda sinyal göndermenin teorik olarak mümkün olduğunu gösterdi. Bunun için ise matematiksel hesaplamalar kullandılar.

Ekip araştırmada, dünya dışı varlıkların bu tür sinyalleri kullanarak bizimle iletişim kurmaya çalışma olasılığını da ortaya çıkarıyor. Kuantum iletişimi, verileri korumak için kuantum fiziğinden yararlanır. Kuantum yasaları ise ışık parçacıklarının aynı anda birden fazla durumda olmasına izin verir.

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Physical Review D adlı bir bilimsel dergide yayınlanan yeni çalışmanın yazarları, kuantum ağlarının kurulumundan önce aşılması gereken en büyük engellerden biri de kırılgan olmaları. Bu nedenle araştırmacılar, çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmanın baş yazarı teorik fizikçi Arjun Berera ve Jaime Caldeon-Figueroa, birçok hesaplama yaptı. Bu hesaplama ise potansiyel uyumsuzluğu kontrol etmek amacıyla X-ışınlarının uzay boşluğu boyunca hareket etmesi üzerinde oldu. Aynı zamanda Berera, uzaylıların birbirleriyle ya da insanlarla konuşmak için kuantum ağlarını kullanıyor olmasının bir teori olduğunu ancak, dünya dışı yaşamı araştırmak için önemli bir yol açtığını da söyledi.

Berera, kuantumla mümkün olan bilgi aktarımının, onu kozmostaki bir dünya dışı zeka için daha ilgi çekici hale getireceğini de ekledi. Ancak, bunu çözmek için tam anlamıyla işleyen bir kuantum bilgisayara ihtiyaç var. " Kuantum ağlarıyla iletilen bilgi ışık hızından daha hızlı seyahat edemez. Bu nedenle mesajların hedeflerine ulaşması birkaç yılı alabilir." Çalışmanın yazarları sonuç olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu bulgulara dayanarak, uzaylıların birbirleriyle sohbet etmelerinin veya belki de kendilerini insanlara tanıtmaya çalışıyor olmalarını olası yollarına klasik iletişimin yanı sıra kuantum iletişimini de ekleyebiliriz. Prensipte, astrofizik bir vücuttan gelen bir kuantum sinyalini veya hatta dünya dışı bir uygarlıktan gelen akıllı bir sinyali tespit etmek mümkün olmalıdır.

Peki, siz kuantum iletişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kuantum yoluyla uzaylıların birbirleriyle ya da insanlarla iletişim kurması mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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