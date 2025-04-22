Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Satışa çıkan Polatların lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Uzayda Gıda Üretimi Deneyleri Başladı

Uzayda Gıda Üretimi Deneyleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Uzay Ajansı'nın desteklediği bir proje ile uzay koşullarında hücrelerden gıda üretimi mümkün olup olmadığı test ediliyor. Başarılı olursa astronotlar birçok yemeği uzayda üretebilecek.

AVRUPA Uzay Ajansı'nın desteklediği bir projeyle, hücrelerden gıda üretiminin uzay koşullarında mümkün olup olmadığının test edildiği açıklandı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) desteklediği bir projeyle, hücrelerden gıda üretiminin uzay koşullarında mümkün olup olmadığı test ediliyor. Deney başarılı olursa, astronotlar biftekten püreye kadar birçok yemeği uzayda üretebilecek.

ESA'nın yürüttüğü çalışma, astronotlara yemek ulaştırma maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Şu an için bir astronotun günlük gıda maliyetinin yaklaşık 25 bin doları bulduğu bildirildi. Uzayda üretimin ise bu maliyeti azaltabileceği kaydedildi. ESA'dan yapılan açıklamada, uzun vadede Uluslararası Uzay İstasyonu'na küçük bir gıda üretim tesisi kurulması planlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Proje, İngiltere merkezli 'Frontier Space' şirketi tarafından Imperial College London iş birliğiyle geliştiriliyor. Hücrelerden protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel gıda maddeleri üretiliyor. Bu maddeler daha sonra normal yemeğe benzetilecek şekilde işleniyor. Araştırmayı yürüten Dr. Aqeel Shamsul, gelecekte bu gıdaların 3D yazıcılarla şekillendirilerek istenilen yemeklerin üretilebileceğini ifade etti. Shamsul, "Biftek isteyen astronot, yazıcıdan bastıracak. Bu artık bilim kurgu değil, gerçek" dedi.

İlk test kapsamında mini bir biyoreaktör, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderildi. İçinde genetik olarak düzenlenmiş maya bulunan numune, Dünya etrafında kısa bir tur attıktan sonra Portekiz açıklarına inecek ve incelenmek üzere Londra'ya getirilecek. Geliştirilen tariflerin lezzetinden Imperial College'ın şefi Jakub Radzikowski'nin sorumlu olduğu açıklandı. Radzikowski, şu an için doğal mantar bazlı içeriklerle çalıştığını belirterek, gelecekte her kültüre uygun menüler sunmayı hedeflediğini söyledi.

Baharatlı Çin mantısı tarifini deneyen İngiltere'nin ilk astronotu Helen Sharman, "Gerçekten çok lezzetli. Uzayda böyle bir yemek isterdim" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title