Uzayda Gıda Üretimi Deneyleri Başladı

AVRUPA Uzay Ajansı'nın desteklediği bir projeyle, hücrelerden gıda üretiminin uzay koşullarında mümkün olup olmadığının test edildiği açıklandı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) desteklediği bir projeyle, hücrelerden gıda üretiminin uzay koşullarında mümkün olup olmadığı test ediliyor. Deney başarılı olursa, astronotlar biftekten püreye kadar birçok yemeği uzayda üretebilecek.

ESA'nın yürüttüğü çalışma, astronotlara yemek ulaştırma maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Şu an için bir astronotun günlük gıda maliyetinin yaklaşık 25 bin doları bulduğu bildirildi. Uzayda üretimin ise bu maliyeti azaltabileceği kaydedildi. ESA'dan yapılan açıklamada, uzun vadede Uluslararası Uzay İstasyonu'na küçük bir gıda üretim tesisi kurulması planlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Proje, İngiltere merkezli 'Frontier Space' şirketi tarafından Imperial College London iş birliğiyle geliştiriliyor. Hücrelerden protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel gıda maddeleri üretiliyor. Bu maddeler daha sonra normal yemeğe benzetilecek şekilde işleniyor. Araştırmayı yürüten Dr. Aqeel Shamsul, gelecekte bu gıdaların 3D yazıcılarla şekillendirilerek istenilen yemeklerin üretilebileceğini ifade etti. Shamsul, "Biftek isteyen astronot, yazıcıdan bastıracak. Bu artık bilim kurgu değil, gerçek" dedi.

İlk test kapsamında mini bir biyoreaktör, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderildi. İçinde genetik olarak düzenlenmiş maya bulunan numune, Dünya etrafında kısa bir tur attıktan sonra Portekiz açıklarına inecek ve incelenmek üzere Londra'ya getirilecek. Geliştirilen tariflerin lezzetinden Imperial College'ın şefi Jakub Radzikowski'nin sorumlu olduğu açıklandı. Radzikowski, şu an için doğal mantar bazlı içeriklerle çalıştığını belirterek, gelecekte her kültüre uygun menüler sunmayı hedeflediğini söyledi.

Baharatlı Çin mantısı tarifini deneyen İngiltere'nin ilk astronotu Helen Sharman, "Gerçekten çok lezzetli. Uzayda böyle bir yemek isterdim" dedi.