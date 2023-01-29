Uydu bağlantısıyla çalışan Acil SOS, iki hayat kurtardı

İphone 14 modellerindeki Acil SOS özelliği, uydu bağlantısı üzerinden kullanılabiliyor. Acil SOS, son olarak Kanada'da ormanlık alanda yolunu kaybeden iki kadının hayatını kurtardı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

İphone 14 Acil SOS özelliği, iki kadının hayatını kurtardı

Kanada'da ormanlık alandaki iki kadın, telefonun çekmediği bir alanda kar nedeniyle trafik kazası geçirdi. Herhangi bir yerle iletişim kuramayan kazazedeler, çözümü iPhone 14 uydu bağlantısıyla çalışan Acil SOS özelliğini kullanmakta buldular.

Kadınlar, Acil SOS özelliği ile Apple çağrı merkezine mesaj ve konum bilgisi gönderdiler. Apple da Kanada'nın çağrı merkezi olan Northern911 numarasını arayarak iletişim kurdu ve bu şekilde acil durum çağrısı gönderilmiş oldu.

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Acil SOS uydu bağlantısı özelliği, Kasım ayında tanıtıldı ve şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılıyor. Fakat Acil SOS kısa süre Türkiye de dahil olmak üzere iPhone 14 satışı olan her ülkeye kademe kademe olarak açılacak.

Acil SOS özelliği sayesinde çağrıyı alan ekipler, kısa süre içinde olay yerine ulaşarak kaza geçiren iki kadını kardan kurtardı. Bu sayede otomobilleri, otoyola geri çıktı. Olayın üzerine British Columbia Arama ve Kurtarma'dan Dwight Yochim, yeni özelliğin ilk kez kullanıldığını belirten şu açıklamaları yaptı:

"Orada cep telefonu hizmeti yok ancak kadınlardan bir tanesinde Acil SOS'un bulunduğu ve onu etkinleştiren yeni Apple telefonu vardı. Bildiğim kadarıyla bu özellik British Columbia'da ilk kez kullanılıyor. Bu özelliğe ve telefona sahip olmasalardı kazazedelerin ailesi onların yokluğunu fark ettikten sonra ve ihbarda bulunacaktı. Bu nedenle arama alanı, en son görüldükleri yerden en son görüldükleri yere kadar olacaktı. Bu mesafe ise oldukça geniş bir alandan oluşuyor."

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