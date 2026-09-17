URSI, radyo biliminden uzay araştırmalarına birçok alanda çalışma yürütüyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışan International Science Council'in altındaki kuruluşlardan biri olan Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği (URSI), ülkelerin radyo frekanslarını uyumlu şekilde kullanmasını sağlamanın yanı sıra 5G ve 6G, radar, elektromanyetik alanlar, iyonosfer, plazma fiziği ve radyo astronomi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.

"13. URSI-Türkiye 2026 Bilimsel Kongresi" için Kastamonu'ya gelen URSI Genel Başkanı Prof. Dr. Kazuya Kobayashi, AA muhabirine, URSI olarak dünyanın farklı yerlerinde konferanslar yaptıklarını anlattı.

URSI'nin radyo biliminin gelişmesine katkılar sunduğunu aktaran Kobayashi, "URSI radyo bilimi olarak 5G-6G'de olduğu gibi dünyadaki iletişim sistemlerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Bunun yanında radarlar, elektromanyetik alanların ve farklı teknolojilerin gelişmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda tüm dünyayı ilgilendiren konularda, özellikle dünyamızı çevreleyen iyonosfer, plazma fiziği, radyo astronomi gibi evrenimizi ve dünyamızı ilgilendiren konularda büyük çalışmalar yapıyor. Bilimsel çalışmaların yanında gençlerin bu bilimle ilgilenmesi için elinden geleni yapıyor." dedi.

Dünya çapında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışması ve iletişim olanaklarının daha da artması için URSI'nin mücadele verdiğine işaret eden Kobayashi, "Bugünkü iletişim teknolojileri daha da gelişecekse o gelişmenin hem geçmişe hem de geleceğe dayalı olarak birbiriyle uyumlu olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teknolojiyi kullanalım ama sonuçlarına şimdiden hazırlıklı olarak çözmeye çalışalım"

Türkiye Komitesi Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Altıntaş da radyo dalgalarının dünyayı çevrelediğini anlattı.

Altıntaş, "Radyo dalgaları ulusal sınırların ötesinde yayılıyor. Dolayısıyla her ülkenin kendi radyo dalgalarını kontrol etmesi yanında tüm ulusların bir araya gelerek bu radyo dalgalarından en iyi ve en uyumlu şekilde faydalanmalarını sağlaması gerekiyor. Bunun için URSI çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Uyduların dolaşımı noktasında kıstasların olması gerektiğini belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"Bugün Elon Musk'ın çeşitli uyduları etrafımızda dolaşıyor. Binlerce, on binlerce uydu dolaşıyor. Bunların ömürleri beş yıl, on yıl. Bundan sonra bu uzay çöplüğe mi dönüşecek, bu uzayda neler olacak, bunlar ülkemize ne getirecek, ne götürecek? Bunların hesaplarını şimdiden yapmamız lazım. Teknolojiyi kullanalım ama onun sonuçlarına şimdiden hazırlıklı olarak çözmeye çalışalım. URSI'nin yapması gereken en önemli konu o, uluslararası standartları belirlemek. Ülkelerin yayınlarının birbirlerini etkilememesini sağlamak."

Uzayda yaşananların etkisini anlamanın önemine değinen Altıntaş, şunları kaydetti:

"Bazen güneşten radyasyon geliyor, bazen çeşitli yıldızlarda patlamalar oluyor. Onların etkilerini anlamak önemli. Elektronik sistemler üzerinde etkileri, insanlar üzerinde etkileri, iyonosferin etkileri, plazma etkileri gibi çok çeşitli etkiler var. Tüm dünyayı etkileyen bu şeyler hakkında çalışmalar yapmalıyız ki hazırlıklı olmalıyız. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan International Science Council var, Uluslararası Bilim Konseyi. URSI onun altındaki kuruluşlardan biri. URSI uzay kirliliği konusunda hazırladığı raporları komisyona sunuyor. Bunlar da zaman zaman Birleşmiş Milletler'de konuşuluyor, görüşülüyor ve oradan ülkelere birtakım tavsiyelerde bulunuluyor. URSI esas olarak bunu yapıyor."

Kaynak: AA