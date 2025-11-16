Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Oscarlı oyuncu Morgan Freeman, son dönemde yapay zeka (AI) teknolojisiyle, izni olmadan kopyalanan sesine karşı sert bir uyarıda bulundu. Ünlü aktör, sesinin AI ile taklit edilmesini "haksızlık" ve "soygun" olarak tanımlarken, yasal adımların çoktan atıldığını açıkladı.
- Morgan Freeman, sesinin yapay zeka tarafından izinsiz taklit edilmesini 'adil olmayan bir durum' ve 'soygun' olarak nitelendirdi.
- Morgan Freeman, sesinin izinsiz kullanımı nedeniyle maddi kayıp yaşadığını ve yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti.
- Morgan Freeman, yapay zeka ile oluşturulan karakterlerin gerçek aktörler için tehlike oluşturduğunu ve oyuncu sendikalarının bu duruma karşı çıktığını vurguladı.
Oscar'lı oyuncu Morgan Freeman, son zamanlarda yapay zeka teknolojileriyle izinsiz kullanılan sesine dair sert açıklamalarda bulundu. Freeman, sesinin yapay zeka tarafından taklit edilmesini "adil olmayan bir durum" ve "soygun" olarak nitelendirirken, konuya ilişkin yasal sürecin çoktan başlatıldığını belirtti.
CİDDİ GELİR KAYBI YAŞATTI
Freeman, The Guardian ile yaptığı röportajda, birçok kişinin AI kullanarak sesini taklit ettiğini ve bunun kendisi için gerçek bir maddi kayıp anlamına geldiğini söyledi.
88 yaşındaki oyuncu, "Ben de bir aktörüm. Beni sahte bir şekilde taklit etmeyin. Ben bununla para kazanıyorum, eğer benim iznim olmadan yapıyorsanız, beni soyuyorsunuz." ifadelerini kullandı. Freeman hukuk ekibinin şu anda "çok meşgul" olduğunu, birçok izinsiz kullanım vakasında dava sürecinin işlediğini belirtti.
GERÇEK OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Freeman, özellikle Tilly Norwood adlı tamamen yapay zekâ ile yaratılmış "oyuncu" karakterden de rahatsızlığını dile getirdi. Norwood'un gerçek bir insan olmadığını, bu yüzden onun projelerde yer almasının gerçek aktörler için tehlike oluşturduğunu savunan Freeman ayrıca SAG-AFTRA gibi oyuncu sendikalarının yapay zeka ile oluşturulan karakterlerin yükselişine karşı çıktığını da vurguladı.