Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Oscar'lı oyuncu Morgan Freeman, son zamanlarda yapay zeka teknolojileriyle izinsiz kullanılan sesine dair sert açıklamalarda bulundu. Freeman, sesinin yapay zeka tarafından taklit edilmesini "adil olmayan bir durum" ve "soygun" olarak nitelendirirken, konuya ilişkin yasal sürecin çoktan başlatıldığını belirtti.

CİDDİ GELİR KAYBI YAŞATTI

Freeman, The Guardian ile yaptığı röportajda, birçok kişinin AI kullanarak sesini taklit ettiğini ve bunun kendisi için gerçek bir maddi kayıp anlamına geldiğini söyledi.

88 yaşındaki oyuncu, "Ben de bir aktörüm. Beni sahte bir şekilde taklit etmeyin. Ben bununla para kazanıyorum, eğer benim iznim olmadan yapıyorsanız, beni soyuyorsunuz." ifadelerini kullandı. Freeman hukuk ekibinin şu anda "çok meşgul" olduğunu, birçok izinsiz kullanım vakasında dava sürecinin işlediğini belirtti.

GERÇEK OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Freeman, özellikle Tilly Norwood adlı tamamen yapay zekâ ile yaratılmış "oyuncu" karakterden de rahatsızlığını dile getirdi. Norwood'un gerçek bir insan olmadığını, bu yüzden onun projelerde yer almasının gerçek aktörler için tehlike oluşturduğunu savunan Freeman ayrıca SAG-AFTRA gibi oyuncu sendikalarının yapay zeka ile oluşturulan karakterlerin yükselişine karşı çıktığını da vurguladı.