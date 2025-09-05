Üniversiteli Alperen'in uçak tutkusu; balkondan kuleye hayali peşinde

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki Alperen Yeni, çocukluk yıllarında simülatörlerle başlayan uçak tutkusunu, fotoğrafçılık ve üniversite eğitimiyle sürdürüyor.

BALKONDAN UÇAKLARI FOTOĞRAFLAYIP, RADAR UYGULAMALARINI TAKİP EDİYOR

Ailesi havalimanı çalışanı olan Yeni, 7 yaşından itibaren uçakları izlemeye ve seri numaralarını ezberlemeye başladı. 9 yaşında ailesinin aldığı fotoğraf makinesiyle çekimler yapmaya başlayan Alperen Yeni, Trabzon Havalimanı pistini kuş bakışı gören evlerinin balkonundan pistine iniş ve kalkış yapan uçakları fotoğraflayıp, radar uygulamalarından takip ediyor. Yeni, kısa sürede hobi haline getirdiği uçak fotoğrafçılığında, çektiği görüntülerle kendi arşivini oluşturdu.

TUTKUSU EĞİTİM HAYATINA DA YÖN VERDİ

Tutkusu eğitim hayatına da yön veren Alperen Yeni, bilgisayar mühendisliği bölümünü bırakarak, hava trafik kontrolü bölümünü kazandı.

"BU HOBİ VİRÜS GİBİ"

Alperen Yeni, çocukken evlerinin balkonundan büyük bir merakla havalimanındaki uçakları çekmeye başladığını ifade ederek, "Uçaklara olan ilgim 7 yaşındayken simülatörlerle başladı. Ailemde havalimanı çalışanıydı. Onlardan ötürü de uçaklar hayatımda hep yer aldı. Uçakları izleyerek ve seri numaralarına bakarak ve ezberlemeye başladım. Zamanla hobi haline geldi. Sadece pilot olabileceğimi sanıyordum ama sektörün içerisinde girince havacılığa dair başka mesleklerin olduğunu öğrendim. Fotoğraf makinesini ilk kez 9 yaşındayken elime aldım. 2014 yılında sosyal medyada bir hesap kurarak, paylaşımlar yapmaya başladım. 11 yıldır devam ediyorum. Evimizin balkonundan çekim yapmaya başlamıştım. Zamanla kendimi geliştirip fotoğraf makinelerimi büyüttüm. Gidebildiğim, çekim yapmaya müsait olan her yerde, dünyanın da her yerinde çekim yapmaya çalışıyorum. Bu hobi virüs gibi. Bu hobi sayesinde sektörde kendimi geliştirdim" dedi.

"ARŞİVİMİ GÖRENLER ŞAŞIYOR"

Uçaklara olan hevesi ve isteğini anlatan Yeni, "Uçak fotoğrafı çekecek olduğum bir gün radar uygulamalarını açıyorum. Oradaki iniş ve çıkışları takip ediyorum. Genelde evimizin balkonundan çekim yapıyorum. Dikkatimi çeken bir uçak olduğu zaman havalimanı etrafında da çekimler yapıyorum. Büyük uçakları çekmek için yakın alanları tercih ediyorum. Arşiv olsun, anı biriktireyim istiyorum. Nadir görülen, Trabzon'a her zaman inmeyen uçakları da çekiyorum. İnsanlar da merak ediyor. Bu çok güzel bir şey. İstanbul, Ankara, İzmir'de çekimler yapıyorum. Pisti pas geçen uçakları görünce heyecanla makineye sarılıyorum. İstek ve hevesle alakalı bir durum. Uçakların sesi, inişi ve kalkışı, pas geçişini çekince olunca güzel anılar birikiyor. Yurt dışındaki havalimanlarında da çekimler yapıyorum. Arşivimi görenler şaşırıyor. 'Kafayı mı yedin, neden uçakları çekiyorsun' diyorlar" diye konuştu.

"BİRÇOK İLGİNÇ AN YAŞADIM"

Alperen Yeni, unutamayacağı anılara biriktirdiğini söyleyerek, "Yer çekimine meydan okuyan bu yığın beni çok cezbediyor. Havalanmak, gökyüzünde uçmak, yukarıdan aşağıya bakmak çok dikkat çekici. Bu uçakların nasıl uçtuğunu çok merak ettim. Havalimanındaki dergileri açıp uçak tiplerini öğrenirdim. Havacılık fotoğrafçılığını öğrenmek istedim. İnsanların çektiği fotoğrafları incelerdim. 'Bir gün ben de bu işi yapmak istiyorum' dedim. Acil iniş yapanlar, iniş yapamayanlar, filoya yeni katılan uçaklar oluyor. Bunları çekiyorum ve çektiğim görüntüler haber kanallarında yayınlanıyor. Onları da görünce mutlu oluyorum. Birçok anı ve ilginç anlar yaşadım. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir uçağın kalkışını çekerken, başka bir uçağın pisti pas geçişini çektim. 2 uçak birbirine çok yakındı. O an çok heyecanlanmış ve o anları fotoğraflamıştım. Bu anı hala gözümün önünde, hiç unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAVA TRAFİĞİNDEN SORUMLU OLMAK BANA İYİ HİSSETİRİYOR"

Havacılıkla ilgili diğer alanlarda da kendini geliştirdiğini ifade eden Yeni, "Zamanı gelince Trabzon'a da böyle bir uçak gelmişti' deyip insanlara göstermek için de bu hobiyi sürdürüyorum. Pilot olmak da çok güzel bir meslek. Gökyüzündesiniz ve bir uçağı uçuruyorsunuz ama hava trafik kontrolü bölümünün bana cazibeli gelen tarafı, bulunduğum meydanın sorumlusu olmak. İnen ve kalkan uçakların trafiğinden siz sorumlusunuz. Bu sorumluluk daha iyi hissettiriyor. Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümü tercih etmiştim ama bu tutkumdan ötürü bölümü bırakarak, İstanbul'da hava trafik kontrol bölümünde okumaya başladım. İnşallah seneye de mezun olacağım. Hayalim, mezun olunca Trabzon Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü olarak çalışmak. Severek de bu bölümü okuyorum" dedi.