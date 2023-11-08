Üniversite öğrencilerinin geri dönüştürülebilir rüzgar enerjisi tüneli projesine birincilik ödülü

ADANA - Adana'da üniversite öğrencileri ürettikleri geri dönüştürülebilir rüzgar tüneli projesiyle ödül kazandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Erhan Tok, Fatih Can Ölmez ve Ömer Uçar, ileri üretim tekniği ile plastik pet şişelerden kanat üretti. Daha sonra gençler ürettikleri kanatları rüzgar tüneline bağlayıp elektrik enerjisi üretmeyi başardı.

Yarışmaya katıldılar

3 öğrencinin yaptığı "Dikey Eksenli Rüzgar Türbinlerinde Stepped Airfoil Yapısının Aerodinamik Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi ve Saha Uygulamasının Yapılması" projesi Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen "6. Ar-Ge Proje Pazarı"nda birinci oldu.

Öğrenciler ödüllerini ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil'in elinden aldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hürrem Akbıyık, "Bu proje ile rüzgar enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Ayrıca geri dönüşüm ile bu kanatları tekrardan üretebiliyoruz. Hem karbon emisyonunu azaltmış olduk hem de bazı malzemeleri geri dönüştürerek kanatları üretmiş olduk" diye konuştu.

Yenilebilir enerjinin öneminden bahseden Dr. Akbıyık, "Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji çeşitleri çok önemli. Ayrıca Temel Kotil öğrencilerimize imkan verdi ve artık TUSAŞ'ta ki rüzgar türbinini kullanabilecekler" dedi.

Öğrenciler adına konuşan proje sorumlusu Erhan Tok ise aldıkları ödül nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Tok, "Ürünümüz ile hem karbon emisyonu hem de yenilebilir enerjiye katkımız var. Projeyle Bartın'a gidince birincilik ödülünü aldık. Hem 50 bin liralık ödül aldık hem de ileride TUSAŞ'a gidip denemelerimizi yapacağız. Bu projemizde Stepped Airfoil yapısı kullandığımız için daha verimli bir yapı olacak. Ayrıyeten de diğer ürünlere göre daha küçük bir yapısı var. Kullanım alanı da bunun için artıyor" ifadelerini kullandı.