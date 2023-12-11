Uncharted Filminin Devamı İçin Senaryo Yazılıyor

Eleştirmenlerden tam bir övgü almamasına rağmen, Uncharted filminin finansal açıdan başarılı olması devam filminin çekilebileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Sony'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ilk filmde Sully karakterini canlandıran Mark Wahlberg projeyle ilgili umut verici bir güncelleme yaptı. Uncharted devam filminin senaryosu şu anda yazılıyor. Wahlberg'in yorumu Uncharted video oyunu serisinde Sully karakteriyle özdeşleşen ikonik bıyığa gönderme yapıyor. İlk filmde bıyık sadece final sahnesinde kısa bir süre yer alırken, aktör sahte bıyıklardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bıyığı kendisinin bıraktığını açıkladı. Karışık eleştirilere rağmen Wahlberg bıyığa gelen olumlu tepkileri de değindi ve devam filmine açık olduğunu ifade etti. Uncharted'ın devam filmi için sabırsızlanan hayranların sabırlı olmaları gerekebilir zira filmin henüz senaryo aşamasında olduğu bildiriliyor. İlk filmin henüz geçen yıl vizyona girmiş olması nedeniyle, çekimlerin bir sonraki yıla kadar başlamaması muhtemel. Dolayısıyla filmi en yakın 2026'da görebiliriz gibi duruyor.

Eleştirmenlerden tam bir övgü almamasına rağmen, Uncharted filminin finansal açıdan başarılı olması devam filminin çekilebileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Sony'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ilk filmde Sully karakterini canlandıran Mark Wahlberg projeyle ilgili umut verici bir güncelleme yaptı.

Uncharted devam filminin senaryosu şu anda yazılıyor

Wahlberg, The Direct'e verdiği bir röportaj sırasında Uncharted filminin devamı için bir senaryonun şu anda geliştirilmekte olduğunu açıkladı. Kendisine devam filminin potansiyeli sorulduğunda şunları söyledi: "Birçok farklı fikir duydum. Birinin bir senaryo yazdığını biliyorum ve hala üzerinde çalışıyorlar ve tüm zaman boyunca bıyığa sahip olmaktan ibaret olacak. Bu da çok mantıklı; tabii ki o final sahnesinde bıyık bende olacak."

Wahlberg'in yorumu Uncharted video oyunu serisinde Sully karakteriyle özdeşleşen ikonik bıyığa gönderme yapıyor. İlk filmde bıyık sadece final sahnesinde kısa bir süre yer alırken, aktör sahte bıyıklardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bıyığı kendisinin bıraktığını açıkladı: "Bıyığı uzatmak için epey zaman harcadım çünkü bir noktada bunu sahte bıyıkla yapmaya çalıştık ve bilmiyorum. Bunu başaracak kadar kendime güvenim yok. Ağzımın üzerinde büyük bir bant varmış gibi hissediyorum ve kendimi gülünç hissediyorum."

GTA 6 fragmanında yer alan "Joker", Rockstar'dan 2 milyon dolar istiyor!

Karışık eleştirilere rağmen Wahlberg bıyığa gelen olumlu tepkileri de değindi ve devam filmine açık olduğunu ifade etti: "Eğer ilkinden daha iyisini yapabilirsek, buna açık olurum ama şu anda sadece sizin bildiğiniz kadarını biliyorum." Her ne kadar içeriden bildiklerini küçümseyerek halk kadar bildiğini söylese de, senaryo geliştirme çalışmalarının devam ettiğini teyit etmesi, bir sonraki bölüm için gerçekten de planlar olduğunu gösteriyor.

Uncharted'ın devam filmi için sabırsızlanan hayranların sabırlı olmaları gerekebilir zira filmin henüz senaryo aşamasında olduğu bildiriliyor. İlk filmin henüz geçen yıl vizyona girmiş olması nedeniyle, çekimlerin bir sonraki yıla kadar başlamaması muhtemel.

Dolayısıyla filmi en yakın 2026'da görebiliriz gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.