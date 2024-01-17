Profesyonel şekilde fotoğraf düzenlemek veya yapmak istediği düzenlemelerin iyi bir şekilde görünmesini isteyenler için Photoshop önemli bir yere sahip. Bu nedenle de birçok kişinin en önemli ihtiyaçlarından biri. Ancak herkes bir Photoshop uygulamasına o kadar para vermek istemez. Peki, ücretsiz Photoshop alternatifleri neler?

Ücretsiz Photoshop alternatifleri

Fotoğraf çekmeyi seven ve bu işi profesyonel bir şekilde yapanlar için Photoshop uygulamaları en büyük ihtiyaç. Ancak bazı uygulamalar oldukça pahalı olabiliyor. Bu nedenle de bazı kişiler bir uygulamaya o kadar para vermek istemez. Bunun için Photoshop yerine kullanabileceğiniz ücretsiz programları sizler için hazırladık.

Photoshop yerine kullanacağınız ücretsiz programlar neredeyse Photoshop'un sağladığı yeteneğe sahip. Fotoğraf düzenleme, renk ayarı, kesme, kırma, eski fotoğrafları yenileme ve siyah beyaz çevrimi gibi çeşitli seçenekler sunuyor. Peki, bu uygulamalar neler?

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Pixia

Photoshop yerine kullanılabilecek en iyi programlardan biri Pixia. Oldukça kapsamlı ve donanımlı bir program olan Pixia, sunduğu seçenekler ve yetenekler ile birçok işlemi yapmanızı sağlıyor. Japonca tasarlanan programın artık İngilizce versiyonu da var.

Photopea

Ücretsiz Photoshop alternatifleri arasında yer alan bir diğer isim de Photopea oluyor. Bu platform, web tarayıcılarında sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunun yanı sıra Flash oynatıcıya da ihtiyaç duymamasıyla dikkatleri çekiyor.

Platform üzerinde birçok işlemi yapmak mümkün. Fırça efektleri, katmanlar, filtreler, karıştırma seçenekleri ve çeşitli düzenleme aracıyla her türlü işinizi görebilirsiniz. HTML 5 tabanlı bir web uygulaması olan Photopea sayesinde ihtiyacınız olan işlemleri ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz

PhotoDiva

Listenin bir diğer ismi ise PhotoDiva oluyor. Bu uygulama yeni nesil özellikler sunmasıyla dikkatleri çekiyor. Yapay zeka destekli efektler ve fırçalar ile görüntüleri daha etkili hale getirmek mümkün. Ayrıca uygulama, görüntü kalitesi iyileştirme, renk düzeltmesi ve şekillendirme özellikleriyle birlikte geliyor.

Ücretsiz bir kullanıma sahip olmasının dışında düşük sistem özelliklerine sahip bilgisayarlarda dahi etkili bir kullanım sağılıyor. Bu bakımdan da bilgisayarda herhangi bir ağırlık yapmıyor. Söz konusu uygulama hem standart kullanıcılar hem de profesyonel kullanıcılar için ideal bir kullanıma sahip.

Snapseed

En popüler Photoshop alternatifi uygulamalardan biri de Snapseed oluyor. En çok kullanılan uygulamalardan biri olan Snapseed ile profesyonel kamera gibi düzenlemeler yapmanız mümkün. İhtiyacınız olan pek çok araca sahip olan program, oldukça etkili.

Öte yandan tek bir dokunuşla rötuş yapabilir veya perspektifi ayarlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra uygulama, birbirinden farklı efekt ve filtre sunuyor.

Pixlr X

Ücretsiz Photoshop alternatifi uygulamalar arasında yer alan bir isim ise Pixlr X oluyor. Bu program ücretsiz olmasının yanı sıra çevrim içi olarak da bazı kullanımlar sunuyor. Kullanıcılar herhangi bir şey indirmeye gerek kalmadan düzenlemeler yapıyor.

Program içerisinde temel düzeyde vinyet, kontrast, renk düzeltme ve parlaklık ve çerçeve gibi ayarlamalar var. Bunun yanı sıra Photoshop alternatifi olan Pixlr'ın mobil için de fotoğraf odaklı bir uygulaması var.

Peki, siz hangi Photoshop alternatiflerini kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!