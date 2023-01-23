Uçmaya alıştı: Bayraktar Kızılelma sistem testlerini tamamladı! (Video)

Bayraktar Kızılelma, sistem testlerini tamamlamak için bir kez daha bulutların üzerine çıkarak uzun süre havada kaldı. (Video)

Baykar tarafından şirket iç kaynaklarıyla geliştirilen Bayraktar Kızılelma prototipi geçtiğimiz ay ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bugün de sistem testleri için bir kez daha havalanarak bulutların üstüne çıktı. İşte o anlar…

Bayraktar Kızılelma, bulutların üstünde en uzun uçuşunu yaptı!

Türkiye, 2022 yılında kendi rekorunu kırarak savunma sanayii alanında 4 milyar dolar seviyesini aşmayı başardı. Tabii burada Bayraktar TB2 satışı sayesinde tek başına 1 milyar dolar seviyesine ulaşan Baykar'ın rolü büyük. Üstelik şirket, kendi kaynakları ile proje geliştirmeye devam ediyor. Son olarak bugün, Bayraktar Kızılelma 2. uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma için paylaşılan ilk verilere baktığımızda oldukça umut vadeden bir prototipin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu hava aracı Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın yapay zeka özelliklerinin yanı sıra F-16 ve F-35'te gördüğümüz bazı yetenekleri de beraberinde getirecek.

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Envantere alınacak ilk modellerin subsonic yani 800+km hıza çıkması planlanıyor. Zaten bugün piste çıkan versiyon da bunlardan biri. Gelecek dönemde ise transonic (1000+ km/s) ve supersonic (1200+ km/s) şeklinde 2 farklı seçeneğinin geliştirilmesi bekleniyor. Hatta çift motorlu bir versiyon da görebiliriz.

Ayrıca TB3'lerin de kullanılacağı TCG Anadolu amfibi hücum gemisine de iniş-kalkış yapabileceğini, F-16'larda kullanılan AESA radarına sahip olacağını ve F-35 gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyarak (ayrıca yapımında kullanılan malzemeler ve boyası sayesinde) düşük radar görünümüne sahip olacağını da söyleyelim.

Bayraktar Kızılelma MİUS ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. ????pic.twitter.com/nLeoL5cypE — ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet) January 23, 2023

Bayraktar KIZILELMA, yeni nesil savaş uçakları (F-35 ve MMU/TFX), insansız hava araçları (TB2- Akıncı, Anka ve AKSUNGUR gibi) ve istihbarat birimleri (AWACS uçakları) ile haberleşebilecek. Dolayısıyla onların gördüğü hedefleri kendi görüyormuş gibi hareket edip vurabilecek.

Başlangıçta üstleneceği görevler hava-kara şeklinde olsa da ilerleyen dönemde asli görevi hava-hava olan versiyonları da olacak. Tabii İlk versiyonların F-16'lar ile dog fight -it dalaşı- yapmasını beklemek bir hayal olur. Fakat 2030'lu yıllarda 6. nesil jet savaş uçağına evrilerek bunu gerçekleştirecek.

Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İşte Kızılelma'nın ilk uçuşunun hikayesi ???? pic.twitter.com/Y1cBUdKG5Z — ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet) December 14, 2022

Motor tarafında ise Baykar'ın Ukraynalı Ivchenko-Progress ile çeşitli anlaşmalar (AI-322F Turbofan Motor ve AI-25TLT Turbofan Motor için) yaptığı biliniyor. Her ne kadar Ukrayna-Rusya savaşı devam etse de halihazırda 20'den fazla motor teslimi yaptığını ve bu sürecin herhangi bir kesinti olmadan devam ettiğini biliyoruz.

Bu yerli insansız savaş uçağı da tıpkı Akıncı'da olduğu gibi A, B ve C şeklinde farklı yeteneklere sahip en az 3 prototip ile karşımıza çıkacak. Bu araçlarda ise Ivchenko üretimi AI-25 varyantı olan AI-25TLT (16,5 kN) ve AI-322F (41 kN) kullanılacak.

Toplamda ise 4 prototip üretileceği belirtiliyor. Bunlar da 1 adet AI-25TLT Kızılelma-A, 1 adet AI-322F Kızılelma-B ve 2 adet AI-322F Kızılelma-C olacak. Ek olarak, yerli motora dönüş yönünde de bazı çalışmalar var.

Buna ek olarak, TEI tarafından üretilen ve ilk olarak Hürjet'te kullanılması planlanan TEI TF-6000 turbofan motoru (6.000 lbf -26,5 kN) ile Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru olan TEI TF-10000'in (10.000 lbf -44,5 kN) Kızılelmaya entegre edilmesi hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma özellikleri:

Uçuş süresi/ Havada kalış süresi: 5 saat

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 ton

Operasyonel irtifa: 35 bin feet

Görev yarı çapı: 500 NM (deniz mili)/ 900+ km

Seyir hızı: 0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir)

Faydalı yük kapasitesi: 1500 kg (dahili silah istasyonları ile)

Yüksek manevra kabiliyeti

Otomatik iniş ve kalkış- seyir

Düşük radar izi

SATCOM haberleşme

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış

AESA radarı ile uyumlu

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