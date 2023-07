Uber'in Kayıp Eşya Endeksi Açıklandı: Türkiye'de En Çok Telefon Unutuluyor

Global teknoloji platformu Uber'in her sene yayınladığı Kayıp Eşya Endeksi'ne göre, Türkiye'deki taksilerde en çok unutulan eşyaların başında telefon geliyor. Sis makinası, peruk, elektrikli süpürge ve bağlama gibi özgün eşyalar da taksilerde unutulanlar arasında yer aldı.< Uber, her sene yayınladığı Kayıp Eşya Endeksi'ni paylaştı. Buna göre, kıyafet, telefon, cüzdan ve anahtar bu sene de en çok unutulan eşyalar listesinin başında yerini alırken, taksilerde unutulan en sıra dışı eşyalar sis makinesi, peruk, elektrikli süpürge ve bağlama oldu. Uber'in verilerine göre sene boyunca Türkiye'de toplam 4 bin 535 eşya taksilerde unutuldu. Telefon, cüzdan, anahtar, çanta ve kulaklık en çok unutulan eşyalar olarak sıralamada yerlerini aldı. Uber Türkiye, İsrail ve Malta CEO'su Neyran Bahadırlı, "Kullanıcılar Uber ile çalışan taksilerde unuttukları eşyaları ile ilgili Uber'e 7 gün 24 saat ulaşma şansına sahipler. Uber uygulaması üzerinden kayıp eşyanız hakkında Uber Taksi sürücü ortağı ile veya doğrudan Uber ile iletişime geçebilirsiniz. Hatta cep telefonunuzu bir araçta unuttuysanız ve hesabınızda oturum açamıyorsanız, internet sitesi üzerinden form doldurarak da kayıp eşya bildiriminde bulunabilirsiniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji