Twitter Yeni Sosyal Medya Platformu İçin Hazırlıklara Başladı

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'da köklü değişiklik yapılacağını açıklayan Elon Musk, yeni sosyal medya platformu için çalışmalarını hızlandırdı. X adıyla yeniden markalaşma sürecine giren Twitter, sadece karanlık mod ile kullanıcılara hizmet verecek.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'da köklü değişiklik yapılacağını açıklayan Elon Musk, yeni sosyal medya platformu için çalışmalarını hızlandırdı. X adıyla yeniden markalaşma sürecine giren Twitter, sadece karanlık mod ile kullanıcılara hizmet verecek.

Elon Musk: " Twitter, yoluna karanlık mod ile devam edecek."

Twitter'ın X olarak kademeli olarak yeniden markalaşması ilerliyor. Şirket, dün gece Android uygulamasında yeni ad ve logo ile kullanıcıların karşısına çıktı. iOS uygulamasının da yakın zamanda yenilenme sürecine gireceği tahmin ediliyor.

Twitter CEO'su Linda Yaccarino tarafından "her şeyin uygulaması" olarak tanımlanan yeni platform, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Twitter hesabından açıklama yapan Elon Musk, "Bu platform, yakında sadece karanlık moda sahip olacak. Karanlık mod, her konuda daha iyi deneyim sunuyor." ifadelerine yer verdi.

Bir devrin sonu: Android için X Beta sürümü yayınlandı

Bu, birkaç kişinin siyah üzerine açık renkli metinlerin okunmasının daha zor olabileceğini öne sürmesiyle, tartışma ortamı oluştu. Birçok kişi, X'in yeni tasarım kimliği için varsayılan olarak karanlık moda geçse bile açık renkli tema seçeneğinin kalmasını istiyor.

Twitter şu anda kullanıcının kişisel tercihine göre birkaç farklı arka plan seçeneği sunuyor: açık renkli mod, koyu mavi / gri arka plana sahip loş mod ve ışıklar kapalı adı verilen karanlık mod. Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, loş mod ve açık renkli mod seçenekleri yakında platformdan kaldırılacak.

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