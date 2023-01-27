Twitter, yazı tipini değiştirdi: İşte arkasındaki gerekli neden

Twitter kullanıcıları, bugün sosyal medya platformuna girdikten sonra yazı tipinin değiştiğini fark etti. Çok az kişinin fark ettiği yeni yazı tipi, eskisiyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Hatta sadece birkaç karakter için değişiklik var bile denilebilir. Twitter tarafından bu değişikliğin neden yapıldığı açıklanmasa da bazı sosyal medya analistleri, konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı. Peki Twitter, yazı tipi için neden değişikliğe gitti? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter, taklit hesapların önüne geçmek için yazı tipini değiştirdi

Twitter kullanıcıları ve sosyal medya analistleri, bugün platforma masaüstü sürümle girdikten sonra yazı tipinde değişiklik fark etti. Alanında uzman olmayanlar dışında çok az kişinin fark edebileceği türden olan yazı tipi değişikliği, taklit hesapların önüne geçmek için yapıldığı iddia edildi.

Twitter, henüz bu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat eski ve yeni yazı tipi arasındaki farklar, sosyal medya analistlerini destekler nitelikte oldu. Çünkü yeni yazı tipinde büyük i ve ve küçük l harfleri için birbirinden ayırmayı sağlayacak nitelikler bulunuyor. Ek olarak 0 sayısı ve büyük o harfinin de birbirinden ayrılmasını sağlayacak farklar, yeni yazı tipinde mevcut.

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Yukarıda yer alan görselde de olduğu gibi bu tarz küçük farklıları, Twitter'da sahte hesap oluşturmanın önüne geçecek. Çünkü sosyal medya platformunda aynı kullanıcı adları alınamıyor. Fakat harflerin ve sayıların benzerlikleri kullanılarak aynı görünen fakat farklı olan kullanıcı adları oluşturuluyor.

Yine de güvenlik açısından sadece sosyal medya platformunun yazı tipinde değişiklik olması yeterli olmayacaktır. Elon Musk'ın ilerleyen dönemlerde sahte hesap oluşumunu engellemek adına birtakım yenilikler eklemesi bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter yazı tipi için yapılan bu değişiklik sahte hesap oluşumunun önüne geçer mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.