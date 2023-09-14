Twitter Rakibi Bluesky 1 Milyon Kullanıcı Sayısını Aştı

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, bir milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Ancak hala davetle kayıt alıyor.

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, bundan birkaç yıl önce Twitter (yeni adıyla X) benzeri özellikler taşıyan bir sosyal medya platformu olan Bluesky'ı kurduğunu duyurmuştu. Platform, uzun süredir sadece davetle kayıt almasına rağmen büyük bir kilometre taşını aştı.

Bluesky, 1 milyon kullanıcı sayısını aştı

Eskiden Twitter olarak bilinen platformun en önemli alternatiflerinden biri olan Bluesky, bir milyon kullanıcıya ulaştı. Bu sayı, büyük sosyal ağlardaki kullanıcı sayısıyla karşılaştırıldığında elbette 'kuş kadar' kalıyor, ancak bugüne kadar çoğu insan için erişilemez durumda olan bir hizmet için büyük bir olay.

1M users!!! ?? pic.twitter.com/VxivCC25P8 — @rose.bsky.team ???? (@iamrosewang) September 12, 2023

Kilometre taşını X'te duyuran Bluesky ekibi üyesi Rose Wang, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, hizmetin uygulamasının Temmuz ayında bir milyon indirmeye ulaştığını söyledi.

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Sosyal ağın 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurabilmesi için yeterli sayıda kişinin hesap oluşturabilmesi ancak şimdi mümkün oldu. Ancak Bluesky'da kendine yer edinmek isteyenlerin giriş yapmak için hala davet kodlarını sahip olmaları gerekiyor.

Bluesky ilk olarak Twitter tarafından finanse edilen ve Twitter kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından desteklenen (daha önce) merkezi olmayan bir sosyal ağ olarak sahneye çıktı.

Kapalı beta olarak piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, kullanıcıların zaman çizelgelerini özelleştirebilmeleri için kendi algoritmalarını seçme olanağı sundu. Reklamsız kalmak amacıyla, kullanıcıların kimliklerini doğrulamalarının bir yolu olarak ücretli bir alan adı hizmeti sunmaya başladı.

Uygulamanın ne zaman halka açılacağı belli değil ve kontrol edildiğinde bazı kodların hala internette yüzlerce dolara satıldığı görülüyor. Dediğimiz gibi, buna rağmen 1 milyon kullanıcıyı aşabilmek büyük bir başarı.

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