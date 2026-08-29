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Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Son olarak Cengiz Ünder ile yollarını ayıran Süper Lig devi Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen gerçekleşti.

AMRABAT'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı. 

YENİ ADRESİ MERAKLA BEKLENİYOR

Geride kalan sezonda La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Amrabat'ın yeni sezonda formasını giyeceği takım merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Amrabat, 3 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı. 

Cemre Yıldız
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