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Elon Musk'tan radikal karar! Twitter'ın yeni adresi "X.com" oldu

Teknoloji Haberleri

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini söyledi. Musk, devrim gibi değişikiliği, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadeleriyle duyururken Twitter'ın yeni adresi de "X.com" oldu.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Bu sabah ise X.com adresine girenler direkt olarak Twitter'a yönlendirildi. Böylece sosyal medya platformunun adres ismi değişmiş oldu.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

Twitter'ın yeni adresi 'X.com' oldu

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti. Bu gelişmenin ardından Twitter'ın hesap isimleri ve logosu da değişti.

Twitter'ın yeni adresi 'X.com' oldu

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Teknoloji

Elon Musk Twitter Teknoloji Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ozzy Bjk:

Bu adam bunu yapıyorsa vardır gelecekle ilgili planları. Geleceğe hazırlık. Ayrıca bu adam yenilikten yana birisi. Ve rahat bir insan. Topluma ve çevreye değil kendi inandığı şeylerin peşinden giden birisi. Başarı da kaçınılmaz oluyor zaten.

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