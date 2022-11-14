Twitter'dan Apple hayranları için kötü haber!

Apple hayranları için kötü haber! Twitter üzerinde yer alan iPhone tarafından gönderildi etiketi kalkıyor işte detaylar..

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana platform üzerinde birçok değişiklik oldu. Bu değişikliklere bir yenisi bugün daha ünlü iş insanı tarafından atılan tweet ile eklendi. Artık sosyal medya platformunda yer alan gönderilerde paylaşımın hangi cihazı kullanarak yapıldığı bilgisi yer almayacak. Peki, iş insanı söz konusu değişiklikle ilgili neler söyledi? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

iPhone tarafından gönderildi etiketi artık görünmeyecek!

Özellikle Apple hayranı olan Twitter kullanıcıları için iPhone tarafından gönderildi etiketi artık platformda yer almayacak. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması üzerinde başlangıçta üst düzey sonra da birçok kıdemli çalışanını işten çıkarması gündem olmuştu. Buna ek olarak bir de ödeme yapan profillere mavi tik verilmesi birçok sahte hesabın ünlülerin ve markaların yerine geçmesine neden oldu.

Elon Musk'ın yaptığı değişikliklerle oluşan güvensizlik ortamı birçok markanın Twitter reklamlarından çekilmesiyle sonuçlandı. Reklamlar ise büyük ölçüde Twitter için gelirin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Apple da güvensizlik duyduğu gerekçesiyle aynı politikayı izleyeceğini açıklamıştı. İş insanının konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre bu etiketin kaldırılması sahte hesapların diğerlerinden ayırt etme konusunda yardımcı olacak.

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Elon Musk'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözler yer aldı:

Sonunda, her tweet'in altına bir tweet'in hangi cihaza yazıldığını (ekran alanı ve hesaplama kaybı) eklemeyi bırakacağız. Kelimenin tam anlamıyla kimse bunu neden yaptığımızı bile bilmiyor…

Bunun dışında büyük markaların fonksiyonla ilgili yaptığı gaflar da birçok kez sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Samsung'un Unpacked etkinliğini duyurduğu bir paylaşımda Twitter for iPhone etiketinin görülmesi sosyal medyada öne çıkmıştı. Buna ek olarak Gal Gadot'un Huawei'nin reklam yüzü olduğu dönemde yaptığı paylaşımda bulunan Twitter for iPhone etiketi de büyük ses getirmişti.

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