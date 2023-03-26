TWD yan dizisi The Walking Dead: Dead City'nin çıkış tarihi belli oldu!

The Walking Dead, 11 sezonun ardından geçtiğimiz yıl ekranlara veda etti. Bu haber dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Sonrasında ise The Walking Dead evreninden "Dead City", "Daryl Dixon" ve "Rick & Michonne" isimlerinde üç adet yeni yan dizi geleceği açıklandı.

Bugün ise üç yan dizinin ilki olan ve geçtiğimiz aylarda ilk görselleri ortaya çıkan The Walking Dead: Dead City'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı. Peki söz konusu dizisinin konusu ne olacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

The Walking Dead: Dead City, çok yakında vizyona girecek!

Dead City, Maggie (Lauren Cohan) ve Negan (Jeffrey Dean Morgan) karakterlerine odaklanacak. İkili, Maggie'nin oğlu Hershel'ın kaçırılması üzerine, onu kurtarmak için istemeden de olsa bir iş birliği yapacak. Zombi istilasına uğramış New York'ta bir kovalamaca başlayacak.

Dizinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre The Walking Dead: Dead City, 18 Haziran tarihinde vizyona girecek. Dizinin 2023'ün yaz aylarında çıkış yapacağı zaten biliniyordu. Bu açıklama ile birlikte resmileşmiş oldu.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü yeniden vizyona giriyor!

Paylaşılan bilgilere göre Dead City, yurt dışındaki dijital akış platformları AMC ve AMC+'da yayınlanacak. Bu servisler Türkiye'de hizmet vermediği için bizler farklı bir platform üzerinden izleyebiliriz.

The Walking Dead: Dead City'nin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Jeffrey Dean Morgan – Negan

Lauren Cohan – Maggie Greene

Gaius Charles – Perlie Armstrong

Jonathan Higginbotham – Tommaso

Zeljko Ivanek – The Croat

Trey Santiago-Hudson – Jano

Charlie Solis –The Bartender

Michael Anthony – Luther

Mahina Napoleon – Ginny

The Walking Dead evreninden çıkacak "Daryl Dixon" ve "Rick & Michonne" isimlerindeki diğer iki yan dizi ile ilgili henüz bir bilgi yok. Yakın zamanda bunlar için de bir açıklama yapılması bekleniyor.

Peki sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Konu hakkında görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.