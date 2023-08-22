TV+ ve Exxen İş Birliğiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Yerli İçerikler Bir Arada

Dijital içerik platformu TV+, yerli içerik platformu Exxen ile iş birliği yaparak kullanıcılara UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından yerli dizi ve film yapımlarına kadar çeşitli içerikleri izleme imkanı sunacak.

Dijital içerik platformu TV+, yerli içerik platformu Exxen ile iş birliği yaptığını duyurdu. İş birliği kapsamında TV+ kullanıcıları, platformda yer alan 'Exxen TV' kanalı aracılığıyla Uefa Şampiyonlar Ligi'nden yerli dizi ve film yapımlarına kadar seçili içerikleri izleyebileceği belirtildi.

Konu ile ilgili marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Çoklu abonelik çağında kullanıcıların içeriklere tek platformdan ulaşmasını odağına koyan TV+, son olarak yerli içerik platformlarından Exxen ile anlaştı. Yapılan iş birliğiyle Premium TV+ kullanıcıları, yalnızca TV+'a özel açılan 'Exxen TV' kanalında UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından yerli dizi, eğlence programları ve film yapımlarına kadar pek çok seçili içeriği ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki karşılaşmalar Exxen TV aracılığıyla izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'nde grup haftalarında oynanacak 4 maçın yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden seçili karşılaşmaları salı, çarşamba ve perşembe günleri Exxen TV'de izleyebilecek. Kanal, TV+'ta 8'inci kanalda yer alacak.

Exxen TV ile TV+'ta canlı yayınlanacak ilk maç, 22 Ağustos Salı günü saat 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Rangers ile PSV Eindhoven arasında oynanacak. 23 Ağustos'ta ise aynı kupada ve aynı saatte Braga, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

İş birliği kapsamında ayrıca Exxen'in platforma özgü yapımları 'Gibi', 'Olağan Şüpheliler', 'Hükümsüz', 'Sadece Arkadaşız', 'İlginç Bazı Olaylar' ve daha birçok dizi de TV+ ayrıcalığıyla Exxen TV kanalında izleyicilerle buluşacak."