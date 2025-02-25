TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

Türkiye'de her yıl 13 milyonu aşkın aracın periyodik muayenesi ile egzoz gazı emisyon ölçümünün yapıldığı araç muayene istasyonları 2027'den itibaren el değiştiriyor.Araç muayene istasyonlarının 2027-2047 döneminde işletme hakkını elde edecek şirketleri belirlemek için yapılan ihalede en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndaki (ÖİB) ihale iki ayrı grupta yapıldı. MOI birinci grubun ihalesine 830 milyon dolar, ikinci grubun ihalesine de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. Araç muayene ihalesini 2007 yılında 20 yıllığına kazanan ve 18 yıldır işletmeyi sürdüren Doğuş Grubu ihalede ilk elenen oldu.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜ

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası geçmiş dönemlerde muayene istasyonunun önünde aracını muayene ettiremediği için kendisine uzatılan mikrofona tepki gösteren vatandaşın görüntüsü viral oldu.