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TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

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Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletmesine yönelik ihale sonuçlandı. TÜVTÜRK, ihaleyi kazanamadı. Türkiye'deki araçların muayenesini 20 yıl boyunca ABD, İspanya ve Arjantin şirketlerinin de ortak olduğu grup yapacak. Bu gelişme sonrası geçmiş dönemlerde çekilen bir video sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'de her yıl 13 milyonu aşkın aracın periyodik muayenesi ile egzoz gazı emisyon ölçümünün yapıldığı araç muayene istasyonları 2027'den itibaren el değiştiriyor.Araç muayene istasyonlarının 2027-2047 döneminde işletme hakkını elde edecek şirketleri belirlemek için yapılan ihalede en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndaki (ÖİB) ihale iki ayrı grupta yapıldı. MOI birinci grubun ihalesine 830 milyon dolar, ikinci grubun ihalesine de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. Araç muayene ihalesini 2007 yılında 20 yıllığına kazanan ve 18 yıldır işletmeyi sürdüren Doğuş Grubu ihalede ilk elenen oldu.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜ

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası geçmiş dönemlerde muayene istasyonunun önünde aracını muayene ettiremediği için kendisine uzatılan mikrofona tepki gösteren vatandaşın görüntüsü viral oldu.

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMGk:

Bir vatandaş değil şu anda Uzak Şehir filmin de Ecmel karakterinin sahibi usta sanatçı Müfit Kayacan hiç mi araştırmıyorsunuz.. Hadise'nin potişini takip ettiğiniz kadar şu ustalara da saygınız olsun

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

20 yıllık ihale mi olur....

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BUGÜNE KADAR KARTLARDAN ALDIKLARI KOMİSYONLAR HARAM OLSUN MÜHENDİSLERİN LPG DE ONAY VERDİĞİ HALDE KOKLAYARAK ARACIN MUAYENESİNİ İPTAL EDİP GERİ ÇEVİREN ELAMANLARINA EĞİTİM VERMEYEN TÜVTÜRKE ÖDEDİĞİM YAPTIĞIM MASRAFLAR HARAM OLSUN

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

TÜV Türkü mumla arıcağız ahada buraya yazıyorum..

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Haber YorumlarıMehmet Fatih:

Adam oyunculuğunu burda da göstermiş

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

karı arıyoru

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

oyuncu Müfit Kayacan çok başarılı izah etmiş durumu.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İhaleyi kazanan firmanın vermiş olduğu para 3 yıl içinde yaklaşık toplam 40 milyon araçtan çıkartılır. Geri kalan 17 yıl kazandıkça kazanırlar. kat kat milyon kat fazlasıyla kazanırlar.

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Haber YorumlarıMülayim:

arabanın şeyine bile bakıyorlar....))))

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Haber YorumlarıY.Aydin Koctas:

20 yıllık ihale çok uzun degilmi

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