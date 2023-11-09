TUSAŞ GÖKBEY Helikopteri 20 Bin Feet İrtifada Sınırları Zorladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen TUSAŞ GÖKBEY genel maksat helikopteri, 20 bin feet irtifada hem tek hem çift motor ile gerçekleştirdiği uçuşla sınırları zorladı. İlk defa bu yükseklikte uçan GÖKBEY'in detayları haberimizde.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen TUSAŞ GÖKBEY genel maksat helikopteri bir ilki daha başardı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi hareketinin bir projesi olan TUSAŞ GÖKBEY genel maksat helikopteri ilk defa sınırları bu kadar zorladı. 20 bin feet irtifada hem tek hem çift motor ile yaptığı uçuş ve detayları haberimizde…

TUSAŞ Gökbey 20 bin feet irtifada sınırlarını zorladı! İşte detaylar…

İlk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde yapan TUSAŞ GÖKBEY helikopteri aradan geçen zamanda hem geliştirildi hem de farklı amaçlar ile üretilmiş versiyonlarıyla sahneye çıktı. Arama kurtarma, yangın söndürme, keşif ve gözetleme, özel amaçlı kullanım gibi versiyonları olan TUSAŞ GÖKBEY geçtiğimiz günlerde ciddi anlamda sınırları zorladı.

GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı. ???? ? 20 bin ft. yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. ? Çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti. pic.twitter.com/oVTkge1Axt — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) November 8, 2023

Türkiye'nin yerli ve milli çok maksatlı helikopteri olan TUSAŞ GÖKBEY 20 bin feet yükseklikte 1 saatlik test uçuşu gerçekleştirdi. 1 saat boyunca havada kalan GÖKBEY bu irtifada hem tek hem de çift motoru ile uçtu. Yapılan test uçuşuna ait kokpit görüntüleri ise TUSAŞ tarafından resmi X (Twitter) platformunda paylaşıldı. Kokpit içerisinden çekilen görüntüler bulutlar pilotların altında kalmıştı ve güneş parlayarak GÖKBEY'i selamlıyordu.

GÖKBEY helikopterine yerli ve milli motor!

Helikoptere hatırlayacağınız üzere 20 Nisan 2023 tarihinde de yerli ve milli helikopter motorumuz TS1400 entegre edilmişti. Gökbey için entegrasyonu yapılan bu motorla birlikte tamamen yerli bir helikopter oldu diyebiliyoruz.

TUSAŞ GÖKBEY teknik özellikleri!

Genel özellikler

Mürettebat: 2

Yolcu kapasitesi: 12 kişi

Uzunluk: 15,87 metre (52,1 ft)

Ana rotor çapı: 13,20 metre (43,3 ft)

Azami kalkış ağırlığı: 6.050 kilogram (13.340 lb)

Motorlar: 2 × TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)

Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram (2.250 lb)

Harici yakıt tankı: 280 kilogram (620 lb)

Bagaj hacmi: 1,1 metreküp (39 cu ft)

Motor ve performans

Azami hız: 165 knot (306 km/sa)

Seyir hızı: 150 knot (280 km/sa)

Menzil: 400 deniz mili (740 km)

Yedek yakıt tankı ile 512 deniz mili (948 km)

Havada kalış: 3,8+ saat

Yedek yakıt tankı ile 5+ saat

Servis tavanı: 20.000 fit (6.100 m)