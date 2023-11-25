Türksat Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Adnan Çelik, Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'nde konuştu

Türksat Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Adnan Çelik, Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'nin bu haftaki konuğu oldu. Çelik, Türkiye'nin uzay çalışmalarının son 20 yılda hızla mesafe kat ettiğini ifade ederek Göktürk uyduları ve Türksat haberleşme uydularının özellikleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türksat Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Adnan Çelik, Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'nin bu haftaki konuğu oldu. Çelik, "Türkiye yüzyılında uzayda söz sahibiyiz" dedi.

Kültürevinde düzenlenen programda konuşan Türksat Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Adnan Çelik, 1600'lü yıllarda basılan uzaya yönelik kitaplardan bahsederek uzay çalışmalarının 1900'lü yıllardan itibaren seyrini anlattı.

Çelik, Türkiye'nin uzay çalışmalarının dünyada gelişen çalışmalar çerçevesinde son 20 yılda hızla mesafe kat ettiğini ifade ederek Göktürk uyduları ve Türksat haberleşme uydularının özellikleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi, Türk mühendislerinin yazılım ve donanımları ile dünya da geldiği yeri anlattı.

Çelik konuşmasının bir bölümünde ise; "Türkiye kendi uydularını yapabilir dediğimiz günlerde bize güldüler. Oysa şu anda Kahramankazan'da kendi insan kaynaklarımızla kendi uydularımızı yerli ve milli olarak yapabilir konuma geldik. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde uydular üzerinden yapılan çalışmalarımız hem kendi kurumlarımızda yerli ve milli olarak, hem de Dünya pazarında yerini buluyor. Türksat, ülkemizdeki teknolojinin değişim ve gelişimine katkı sağlayarak ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Uzay çalışmalarının tarihsel kronolojisine değinen Adnan Çelik, "1946'da uzaydan çekilen fotoğraflarla ziraat, jeoloji, ulaştırma, gibi çalışmalar başlatıldı. Bu uzay çalışmalarının 1959'da tarımsal alanda hizmetlere destek verdi. 1978 de gezegenler arası seyahat edecek uzay araçları çalışmaları yapıldı. 1985 yılında ise Avrupa Uzay Ajansı bu çalışmalarını daha geniş bir alana yaydı. Dünya bu tarihlerde uzay çalışmalarında önemli başlıklar üzerinde çalışırken, ülkemiz toplumsal olaylarla zaman kaybetti. Turgut Özal ile başlayan Türksat 1-A projesi ülkemiz için bir milat oldu. Daha sonra Türksat 3-A projesine Türk mühendisleri dahil olarak Türkiye'nin uzay projelerinde imzaları görülmeye başlandı. Şimdilerde Türksat 6-A yerli ve milli bir proje olarak dünyadaki yerini alacaktır." ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında gözlem uydularının Türkiye'ye katkılarından bahseden Adnan Çelik, Göktürk gözlem uydularının dünyanın çeşitli bölgelerinden çektiği fotoğraflar ile savunma sanayine verdiği desteği anlattı. - ERZİNCAN