Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir internet yönetmeliğiyle birlikte '.tr' uzantılı alan adlarına geçiş yapacak. Yeni alan adı olan 'http://a.tr' TRABİS tarafından yönetilecek ve web sitelerinin ve online hizmetlerin erişimi kolaylaşacak.

Türkiye, ".tr" uzantılı alan adlarına bir yenisi daha ekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir internet yönetmeliğiyle birlikte alan alanlarında ".tr" döneminin başlayacağı ifade edildi. Peki "gov.tr" ve "com.tr" gibi uzantılara ne olacak?

Türkiye, ".tr" alan adına geçiş yapıyor

Türkiye'nin yeni internet alan adı olan "http://a.tr" tanıtıldı. TRABİS (TR Ağ Bilgi Sistemi) tarafından yönetilecek olan bu uzantı türü, web sitelerinin ve online hizmetlerin artık daha kolay ve kısa adreslerle erişilmesini sağlayacak.

TR uzantılı alan adlarına bir yenisi daha ekliyoruz. TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından tahsise açılacak ülkemizin yeni alan adı: "https://t.co/4h18CPhpEz" Örneğin "https://t.co/oaJtPjwawM" gibi kolay ve prestijli alan adları artık kayıt edilebilecek. Bu kapsamda… pic.twitter.com/6l0TZqcZ4K — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 20, 2023

Şu anda Türkiye için sağlanan uzantı "com.tr" şeklinde. Ancak yeni alan adıyla ".tr" uzantısı kullanılabilecek. Örneğin, "http://fatih.tr" gibi kısa ve özel alan adları internet dünyasındaki yerini alacak.

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TRABİS tarafından sağlanacak alan adları arasında "a.gov.tr", "a.edu.tr", "a.tsk.tr", "a.bel.tr", "a.pol.tr", "a.k12.tr" bulunuyor. Bu alan adlarından ".tr"ye ücretsiz tahsis yapılacak.

Yeni ".tr" uzantısının 13 Eylül tarihinden itibaren test sürecine girdiği belirtildi, ancak ilk süreçte bireysel ve kurumsal olarak tahsis yapmak mümkün değil. Testlerinin tamamlanmasından sonra, "com.tr" uzantılı sitelerin ise "a.tr" sistemine geçişleri sağlanacak.

Konuyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati·h Sayan, yeni alan adının Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Ayrıca ülkemizin küresel çapta rekabet gücünün artırılmasını sağlayacağını ifade etti.

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