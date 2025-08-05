Türkiye, Somali'de uzay üssü kuruyor

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın aktardığına göre, Aralık 2024'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Mogadişu'da duyurduğu proje kapsamında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde hayata geçirilecek tesisin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İHALEYE ÇIKILACAK

Uzay üssünün yapımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılması bekleniyor. Sadece Türkiye'nin değil Afrika kıtasının da ilk uzay limanı olma özelliğini taşıyan Türk Uzay Üssü Projesi'nin inşaatına yakında başlanması ve projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

HİNT OKYANUSU KIYISINDA ALAN TAHSİS EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Türk yetkililer ile Somali hükûmeti arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye'ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik (900 kilometrekare) bir alan tahsis edildi. Projenin maliyetinin gelecek etaplarla birlikte 350 milyon doları bulması öngörülüyor. Türk uzay üssü sadece uzaya roketi fırlatma projeleri için değil uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak.