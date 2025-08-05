Türkiye, Somali'de uzay üssü kuruyor

Türkiye, Somali'de uzay üssü kuruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Uzay Ajansı'nın öncülüğünde Somali'de uzay üssü kuruluyor. Tesis sadece uzaya roket fırlatma projeleri için değil uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak. Türkiye'ye Hint Okyanusu kıyısında bir alan tahsis edilirken projenin maliyetinin 350 milyon doları bulması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın aktardığına göre, Aralık 2024'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Mogadişu'da duyurduğu proje kapsamında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde hayata geçirilecek tesisin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İHALEYE ÇIKILACAK

Uzay üssünün yapımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılması bekleniyor. Sadece Türkiye'nin değil Afrika kıtasının da ilk uzay limanı olma özelliğini taşıyan Türk Uzay Üssü Projesi'nin inşaatına yakında başlanması ve projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

HİNT OKYANUSU KIYISINDA ALAN TAHSİS EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Türk yetkililer ile Somali hükûmeti arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye'ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik (900 kilometrekare) bir alan tahsis edildi. Projenin maliyetinin gelecek etaplarla birlikte 350 milyon doları bulması öngörülüyor. Türk uzay üssü sadece uzaya roketi fırlatma projeleri için değil uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

tabi orda kuracaklar sonuçta Türkiyede kursa( olmadığı haberi hemen yaylır)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınurullah coşkun:

Coğrafya diye bir bilim var. Ekvatora yakın bölgelerde atmosfer basınçı düşüktür. Bununla birkikte uzaya roket gönderirken hava basınçı ve sürtünme azalarak uzaya ulaşma olasılığını arttırır.ayrıca türkiyeden uzun menzilli roket denemesi yaparken bu roketleri nereye düşürecekdin avrypaya mı asyaya mı hep sıkıntı şimsi istediğin kadar düşğr okyanusa jim ne diyecek. Biraz mantıklı eleştirin.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

SOMALİDE TARIM YAPACAĞIZ DİYE BOŞUNA MİLYONLARCA DOLAR HARCADILAR ŞİMDİ BUNU YAPIYORLAR .....TÜRKİYEDE YANGIN UÇAĞI ALINMADIĞI İÇİN .....ORMANLARIN YARISI BU SENE YANDI .....VERDİĞİNİZ OYLARLA LAYIK OLDUĞUNUZ GİBİ YÖNETİLİRSİNİZ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartakus:

ihalemi ? kime verileceği zaten belli değilmi ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Vayy bee bizde uzaydayız ( boş buzdolabı resmi)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgumusss390:

muhalefet yapalım hemen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında durgunluk devam ediyor: Kazanç yerini kayıplara bıraktı

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Uzmanlar yükseliş için tarih verdi
Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama

Türkiye'nin konuştuğu skandala net açıklama! İşte sahte diploma sayısı
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a 'Parti kur' mesajı gönderdi

İmralı'dan sürpriz bir isme "Parti kur" mesajı gönderdi
title