Türkiye'nin SİHA gücü ne kadar? Güncel Bayraktar TB2 ve Anka SİHA sayıları

Türkiye'nin İHA ve SİHA gücü ne kadar? İşte bugüne kadar açıklanan, envanterde yer alan tüm Bayraktar TB2, Anka, Aksungur ve Akıncı sayısı...

Türkiye, İsrail'i geride bırakarak ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi haline geldi. Hatta ihracat gelirinde olmasa da nitelikli adet bazında ABD'yi de arkasında bırakıyor. Peki Türkiye'nin SİHA gücü ne kadar? İşte TSK envanterindeki güncel Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur sayıları…

Türkiye envanterindeki Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur sayısı!

İlk uçuşunu ve hizmete girişini 2014 yılı içerisinde yapan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'larından geçtiğimiz 8 yıllık süreç içerisinde 450 adetten fazla üretildi. Ayrıca geçtiğimiz yıl üretim kapasitesi 3 katına çıkarılarak aylık 20 adete ulaşıldı.

Bu da 2023 yılında 200+ adet üretim yapılacağı anlamına geliyor. Üstelik önümüzdeki 3 yılın üretim hattı çoktan rezerve edilmiş durumda. Türkiye'yi saymazsak şu anda 28 farklı Asya, Afrika ve Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştiriliyor.

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Türkiye envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA sayısı da 160-170 adet arasında. Tabii bu sayı yalnızca aktif kullanımda olanlar. Yani geçtiğimiz yıllarda teslim edilen ve farklı nedenlerden ötürü (Suriye ve Libya'da düşürülenler gibi) şu anda kullanılamayan veya envanterden çıkarılanlar dahil değil.

Baykar tarafından üretilen bir diğer insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın da geçtiğimiz yıl boyunca teslimatları yapıldı. Şu ana kadar teslim edilen Bayraktar Akıncı A ve Bayraktar Akıncı B sayısı 20 adet civarında.

TUSAŞ tarafına baktığımızda ise ağırlıklı olarak Anka ve Anka-S alımı yapıldığını görüyoruz. Envanterdeki toplam Anka sayısı ise 40 adet civarında. Ek olarak bir üst sınıf olan Aksungur'un da üretimi devam ediyor. Şu ana kadar bilinen teslim sayısı ise 6 adet.

Yani Türkiye'nin sahip olduğu yerli İHA-SİHA sayısı 250'nin üzerinde. Fakat bu sayı yalnızca açıklanan teslimatlar ve aktif kullanımdaki hava araçları üzerinden hesaplandı. Bu nedenle kabaca bir tahminde bulunacak olursak göreve hazır 300+ İHA,SİHA ve TİHA platformu olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca 2023 yılında envantere girecek olan (50+ adet siparişi verilen) Bayraktar TB3, ilk uçuşunu yapan Bayraktar Kızılelma ve önümüzdeki aylarda ilk uçuşunu yapacak olan TUSAŞ MİUS gibi sistemlerin de eklenmesiyle 2025'e sonuna kadar 500+ adete ulaşılabilir.

Not: Burada paylaşmadığımız kamikaze, insansız helikopter, DİHA, gözcü ve süpersonik ve benzeri yüzlerce İHA olduğunu da belirtelim.

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