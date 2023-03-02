Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili: Citroen Ami 2023 fiyat listesi!

Otomotiv sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son birkaç senedir tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizi ve pandemi gibi sorunların gölgesinde bir de sektörün günden güne elektriklendiğine şahit oluyoruz. Bu noktada tüm dünyada elektrikli otomobiller için gerekli altyapının oluşturulması için hummalı bir çalışma söz konusu. Peki bu süreçte diğer elektrikli araçların aksine uygun fiyatıyla öne çıkan Citroen Ami modelinin fiyatları ne durumda? İşte Citroen Ami fiyat listesi!

Citroen Ami fiyat listesi ve özellikleri

Citroen Ami, 6 kW gücündeki elektrikli motorla sürücülerin karşısına çıkıyor. 40 Nm tork üretebilen aracın vites sayısı ise 1. Bunun dışında 3 saatte tam şarj olan 5,5 kWh'lik bataryasıyla maksimum 75 km menzil sunuyor.

Citroen Ami'ninmaksimum hızı 45 km/s ve 0-45 arası hızlanması 10 saniye olarak ölçülmüş. Ayrıca 63 litre bagaj hacmi bulunuyor ve aracın ağırlı bataryası dahil 471 kg. Maksimum taşıma kapasitesiyse 710 kg.

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Modelde sürücülere sunulan standart donanım özellikleri şu şekilde:

LED Farlar ve Sinyaller

Hız Gösterge Paneli

2 Hız Modlu Ön Silecek Kontrolü

Akıllı Telefon Tutacağı ve USB

Isıtma ve Havalandırma

Manuel El Freni

Sürüş Mod Seçimi D/N/R

Sürücü Koltuğu Ayarlama Kolu

3 Bölmeli Renkli Ön Panel Saklama Alanı

2 Adet Çizgi Detaylı Kapı Filesi

1 Adet Ön Konsolu Aşağıdan Ayıran Siyah File

Renkli Çanta Askısı

Van Kapılarda Saklama Gözleri

2 Adet Renk Detay Çerçeveli Siyah Paspas

2 Adet Renkli Çizgi Detaylı Kapı Filesi