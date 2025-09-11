Türkiye'nin En Büyük Yapay Zeka Festivali CANİKFEST Samsun'da Başladı

SAMSUN'un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali "CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu" başladı. Festivalde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali olan Canik Fest ile yapay zeka yolculuğuna bugün başlamış olduk. Dört gün sürecek bu festivalde, bilmediğimiz birçok alanda yeni şeyler öğrenme imkanı bulacağız" dedi.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 'CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu'nun açılışı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Şenlik Alanı'nda yapıldı. Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali olma özelliğini taşıyan CANİKFEST'te, yapay zekaya dair araçların, algoritmaların ve siber güvenlik çözümlerinin tanıtıldığı 60 stantta uygulamalı eğitimler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Yapay zeka temalı CANİKFEST, 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival programı hafta içi 09.30'da başlayıp 15.30'da sona erecek, hafta sonu ise 09.30'da başlayarak 17.00'ye kadar devam edecek.

"Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivalini yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyleyen Canik Belediye başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bir makineye insan zekası yükleyip onun insansı davranışlar sergilemesini sağlayan bir bilim dalından söz ediyoruz. Dolayısıyla artık hayatımızın her alanında var olan, ancak tam anlamıyla kabullenmekte zorlandığımız bir teknoloji ile karşı karşıyayız. Bundan sonra bu teknoloji, günlük yaşamımızın her alanında bize kolaylık sağlayacak ve işlerimizi daha verimli hale getirecektir. Biz de bu anlayışla Canik'te vatandaşlarımızı bu teknolojiyle buluşturmak istedik" diye konuştu.

'YAPTIĞIMIZ BU YAPAY ZEKA FESTİVALİ, SAMSUN İÇİN BİR MİHENK TAŞI OLACAKTIR'

23 ilden katılımcı ile birlikte 3 üniversite, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kurumların festivale katılım sağladığını söyleyen İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali olan Canik Fest ile yapay zeka yolculuğuna bugün başlamış olduk. Dört gün sürecek bu festivalde, bilmediğimiz birçok alanda yeni şeyler öğrenme imkanı bulacağız. Sabah programdan yaklaşık yarım saat önce alana geldiğimde, stantları gezdim ve yapay zekayla ilgilenen biri olarak çok kısa sürede hiç bilmediğim birkaç konuda bilgi sahibi oldum. Bu gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Yapay zeka nedir diye düşündüğümüzde, en basit tanımıyla makinelere insan zekasının yüklenmesi ve onların insan gibi davranabilmesini sağlayan bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. İkincisini düzenlediğimiz CANİKFEST'in bu yıl yapay zeka temasıyla yapılmasını özellikle önemsiyorum. Burada emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 23 ilden katılımcılar, 3 üniversite, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kurumların katkısıyla ciddi bir emek ortaya konuldu. Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali olan CANİKFEST, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Samsun için önemli bir mihenk taşı olarak yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

