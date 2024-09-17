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Türkiye, İHA-SİHA'da dünya lideri oldu

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Türkiye, Çin ve ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi konumuna yükseldi. Türk İHA-SİHA'larının savaş alanlarındaki başarıları, ihracatı artırdı.

Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS), askeri SİHA-İHA'ların küresel pazarını konu alan bir rapor yayımladı. Söz konusu rapora göre, Türkiye, son yıllardaki başarılı performansı ile dünyanın en büyük İHA- Siha tedarikçisi oldu.

Afrika'dan Balkanlar'a, Asya'dan Ortadoğu'ya birçok ülkeye silahlı ve silahsız insansız hava araçları satan Türkiye bu alanda lider ülke oldu.

Amerikalı kuruluş, askeri SİHA-İHA'ların küresel pazarını konu alan bir rapor yayımladı. Molly Campbell tarafından hazırlanan rapora göre, Çin, Türkiye ve İran'ın düşük maliyetli askeri drone'lar geliştirmelerinin ardından İsrail ve Amerika'nın drone pazarındaki hakimiyeti sona erdi.

SATIŞLARIN YÜZDE 65'İNİ TÜRKİYE YAPTI

Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 2018'den bu yana, 40 farklı ülkeye toplam 69 silahlı askeri İHA satışı gerçekleştirdi. Türkiye bu satışların yüzde 65'ini gerçekleştirirken, Çin yüzde 26, Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca yüzde 8 satış yapabildi.

2022 yılında 6 yeni ülke İHA-SİHA tedarik ederken, bunların tamamı Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ler oldu. Çin'in İHA-SİHA satışları 2014 yılında zirveye ulaşırken, 2021 yılına gelindiğinde Türkiye, Çin'i geçerek dünyanın en büyük tedarikçisi konumuna geldi.

SAHADAKİ BAŞARILAR İHRACATI ARTIRDI

Rapora göre, Türk İHA-SİHA'larının Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarındaki başarılı performansı ve bu performansın medyadaki olumlu yansımaları Türk İHA-SİHA'larını zirveye taşıdı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji

Uluslararası İlişkiler Teknoloji Savunma Türkiye Güncel Dünya SİHA

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Yorumlar (5)

Kartal Doğan:

Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen mühendisinden hizmet edenlere kadar herkese sonsuz teşekkürler. Türkiye düşmanlarına caydırıcı unsur olarak gözüken bu teknolojiyi Ülkemize kazandıranlardan Allah razı olsun..

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Beytullah Boyraz:

Başlıkları yazan kişi kontrol edip yazarsa seviniriz yanlış anlaşılıyor

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Nevin Adanir:

Maşallah!!!! Durmak yok yola devam.

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Ayşe Kahraman:

Sonuna kadar reis, heykelciler anlamaz

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Adnan TAM:

Bize faydası

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