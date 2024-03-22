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Türkiye'de Yılın Otomobili Adayları Açıklandı

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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek " Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülü için adayları kısa bir süre önce açıkladı. Pek çok markanın katıldığı yarışta otomobiller, belirli kriterler eşliğinde otomotiv gazetecileri tarafından karşılaştırılacak ve puanlanacak. Buna göre verilecek puanlar doğrultusundaysa kazanan belli olacak. Tabii listede yerli otomobil Togg T10X'in de olup olmadığı fazlasıyla merak ediliyor. İşte adaylar!

Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için adaylar

Geçtiğimiz yıl Nissan X-Trail modelinin kazandığı Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün bu seneki adayları kısa bir süre önce açıklandı. Listede 28 model bulunurken, bu noktada jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan 7 araç finalde yer almaya hak kazanacak.

Finale kalmayı başaran 7 model; tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı gibi kriterler üzerinden kapsamlı bir teste girecek. Burada en fazla oyu almayı başaran modelse ülkemizde yılın otomobili ödülünün sahibi olacak. Son olarak kazananın her sene olduğu gibi haziran ayında duyurulacağını belirtelim.

Togg'un yeni modellerinin isimleri ortaya çıkmış olabilir

İşte adaylar:

BMW 5 Serisi

BYD Atto 3

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 8 Pro

Dacia Spring

DFSK Fengon 5

DFSK Fengon 500

DFSK Glory 580

Ford Mustang Mach-E

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hongqi E-HS9

Hyundai Kona

Hyundai IONIQ 6

Jeep Avenger

Kia Cerato

Kia EV9

Leapmotor T03

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE Coupe

Mercedes-Benz E Serisi

MG Marvel R

Renault Austral

Renault Megane E-Tech

Tesla Model Y

Togg T10X

Toyota C-HR

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ödülü hangi model kazanmalı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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