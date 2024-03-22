Türkiye'de Yılın Otomobili Adayları Açıklandı
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek " Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülü için adayları kısa bir süre önce açıkladı. Pek çok markanın katıldığı yarışta otomobiller, belirli kriterler eşliğinde otomotiv gazetecileri tarafından karşılaştırılacak ve puanlanacak. Buna göre verilecek puanlar doğrultusundaysa kazanan belli olacak. Tabii listede yerli otomobil Togg T10X'in de olup olmadığı fazlasıyla merak ediliyor. İşte adaylar!
Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için adaylar
Geçtiğimiz yıl Nissan X-Trail modelinin kazandığı Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün bu seneki adayları kısa bir süre önce açıklandı. Listede 28 model bulunurken, bu noktada jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan 7 araç finalde yer almaya hak kazanacak.
Finale kalmayı başaran 7 model; tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı gibi kriterler üzerinden kapsamlı bir teste girecek. Burada en fazla oyu almayı başaran modelse ülkemizde yılın otomobili ödülünün sahibi olacak. Son olarak kazananın her sene olduğu gibi haziran ayında duyurulacağını belirtelim.
Togg'un yeni modellerinin isimleri ortaya çıkmış olabilir
İşte adaylar:
BMW 5 Serisi
BYD Atto 3
Chery Omoda 5
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Dacia Spring
DFSK Fengon 5
DFSK Fengon 500
DFSK Glory 580
Ford Mustang Mach-E
Honda ZR-V
Honda CR-V
Hongqi E-HS9
Hyundai Kona
Hyundai IONIQ 6
Jeep Avenger
Kia Cerato
Kia EV9
Leapmotor T03
Lexus LM
Mercedes-Benz CLE Coupe
Mercedes-Benz E Serisi
MG Marvel R
Renault Austral
Renault Megane E-Tech
Tesla Model Y
Togg T10X
Toyota C-HR
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ödülü hangi model kazanmalı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.