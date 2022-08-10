Türkiye'de haftanın en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri!
Bu hafta Türkiye'de ve tüm dünyda en çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri açıklandı. İşte tüm liste...
Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise hem Türkiye hem de dünyada en çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri paylaşıldı.
En çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.
Bugün ise hem Netflix'in kendi en çok izlenenler listesi hem de JustWatch'un Türkiye'de en popüler dizi ve filmler sıralaması paylaşıldı. Burada gördüğümüz kadarıyla bazı yapımlar dünya ile birlikte Türkiye'de de yüksek izlenme sayılarına ulaştı. Fakat özellikle film kategorisinde ciddi farklılıklar mevcut.
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Türkiye'de haftanın en popüler Netflix dizileri
The Sandman
Better Call Saul
Cold Case
Law & Order
Firefly
Da Vinci's Demons
This Is Us
Trainwreck: Woodstock '99
The Office
Lady Tamara
Türkiye'de haftanın en popüler Netflix filmleri
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
Prey
Top Gun
On Üç Hayat
The Batman
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
Tavşan Jojo
Yedi
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok
Dünyada en çok izlenen diziler
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TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1 The Sandman: 1. sezon 169 milyon 480 bin2 Keep Breathing 254 milyon 730 bin3 Virgin River: 4. sezon 346 milyon 930 bin4 Stranger Things 4 1144 milyon 760 bin5 Manifest: 1. sezon 1436 milyon 690 bin6 Uncoupled: 1. sezon 126 milyon 520 bin7 Manifest: 2. sezon 621 milyon 310 bin8 Trainwreck: Woodstock '99: 1. sezon 120 milyon 280 bin9 Manifest: 3. sezon 519 milyon 880 bin10 Stranger Things 3 1117 milyon 40 bin
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