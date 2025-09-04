Türkiye'de Google Hizmetlerinde Erişim Sorunları

Türkiye'de Gmail, YouTube ve arama motoru da dahil Google hizmetlerine erişimde Perşembe günü sabah saatlerinde sorunlar yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor" dedi.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep ettiğini söyledi.

Google'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

İnternet sitelerindeki kesintileri raporlayan Downdetector'e göre sabah saatlerinde Google'ın hizmet veremediğine ilişkin çok sayıda bildirimde bulunuldu.

BBC News Türkçe muhabirleri kesintinin İstanbul, Ankara ve Diyarbakır dahil Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşandığını aktardı.