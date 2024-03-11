Türkiye'de En Hızlı İnternet Sunan Şirketler Açıklandı

Çevrim içi şikayet platformlarına bakıldığında ülkemizde en çok internet ile ilgili şikayetler geldiği görülebilir. Yani bu konuda dünyaya kıyasla ne yazık ki pek de ileride sayılmayız. Buna karşın internet sağlayıcıları, sürekli olarak altyapı yatırımları yaptıklarını söylüyor. Peki internet hızları ne durumda? Steam, Türkiye'de en hızlı sabit internet sunan şirketleri açıkladı.

Türkiye'de en hızlı sabit internet sunan sağlayıcılar

Steam tarafından paylaşılan verilere göre ülkemizde ortalama indirme hızı, 33.3 Mbps seviyesinde. Bununla birlikte son 7 boyunca toplamda 16.2 PB boyutunda dosya indirildiğini görüyoruz. Bu, 16 milyon 200 bin GB'a tekabül ediyor. Peki en hızlı internet sunan sağlayıcılar hangileri?

Steam verilerine göre TurkNet, ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda. Hemen ardından onu 39.1 Mbps ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip ediyor. İlk üç listesinde bu şirketler var.

Türkiye'deki en hızlı internet kimde?

Dördüncü sırada ise 35.4 Mbps ile Turkcell Superonline yer alıyorken, sıralamanın devamında 33 Mbps ile Millenicom, 28.6 Mbps ile Vodafone Türkiye ve 27.4 Mbps ile Türk Telekom olduğunu görüyoruz. Son sıradaysa 16.9 Mbps ile Turkcell bulunuyor.

Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcıları şu şekilde sıralandı;

SıraSağlayıcıOrtalama İndirme Hızı (Mbps) 1TurkNet63.5 Mbps2Turksat39.1 Mbps3Netspeed İnternet A.Ş.36.1 Mbps4Turkcell Superonline35.4 Mbps5Millenicom Türkiye33.0 Mbps6Vodafone Türkiye28.6 Mbps7Türk Telekom27.4 Mbps8Vodafone Net İletişim Hizmetleri26.3 Mbps9Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.18.7 Mbps10Turkcell16.9 Mbps

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi internet sağlayıcısından hizmet alıyorsunuz? Aldığınız hizmetten memnun musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.