Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

Ülkelerin uzun vadede enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olan elektrikli araçlar aynı zamanda çevre dostu olmalarıyla da tercih edilmektedir. Türkiye'de elektrikli araç satışları da her geçen gün artıyor. Ülkemizde şimdiye kadar 59 farklı elektrikli modelin satışı yapıldı. 2024 yılında bu rakamların neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Bu artış devam ederken altyapı çalışmaları ne durumda? Detaylar haberimizde…

Türkiye'nin en çok şarj istasyonuna sahip 10 ili

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'nin 81 ilinde şarj istasyonlarının sayısı her geçen artıyor. Türkiye genelinde 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor.

Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor. İstanbul'daki istasyonlarda 3.316, Ankara'dakilerde 1249 ve Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip 10 ilimizi aşağıda tabloda listeledik.

Togg'u evde şarj etmek? Eve şarj istasyonu kurmak mantıklı mı?

Şehirİstasyon sayısıSoket sayısıAC soketDC soketİstanbul130833162564752Ankara5421249917332Antalya422833621212İzmir295550384166Bursa267583441142Muğla239445339106Konya184351238113Kayseri13531822890Kocaeli114291184107Balıkesir10722413886

Elektrikli şarj istasyonların sayısı artacak

Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı da dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.