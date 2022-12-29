Türkiye'de bu yıl en çok izlenen filmler belli oldu!

2022 yılında Türkiye'de en çok izlenen filmler ve elde ettikleri hasılat miktarı belli oldu. İşte listede yer alan yerli ve yabancı yapımlar!

2023'e yalnızca sayılı günler kaldı ve her yılda olduğu gibi, bu senenin de enleri yavaştan belli olmaya başladı. Şimdi ise bu yıl Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri, izleyici sayıları ve elde ettikleri hasılat belli oldu.

Bergen, 2022'de en çok izlenen sinema filmi oldu!

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan Türkiye'nin en çok izlenen sinema filmleri arasında ilk sırada, 4 Mart 2022'de vizyona giren Bergen filmi yer aldı. Arabesk dünyasının bilinen isimlerinden Bergen'in hayatını anlatan yapım, ülkemizde 5 milyon 484 bin 798 kişi tarafından izlendi.

Paylaşılan listede yerli filmlerin yanı sıra, United International Pictures yapımcılığını üstlendiği Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmleri de öne çıktı. Türkiye'de en çok izlenen tüm filmler şu şekilde sıralandı;

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