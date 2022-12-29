Türkiye'de bu yıl en çok izlenen filmler belli oldu!
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2022 yılında Türkiye'de en çok izlenen filmler ve elde ettikleri hasılat miktarı belli oldu. İşte listede yer alan yerli ve yabancı yapımlar!
2023'e yalnızca sayılı günler kaldı ve her yılda olduğu gibi, bu senenin de enleri yavaştan belli olmaya başladı. Şimdi ise bu yıl Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri, izleyici sayıları ve elde ettikleri hasılat belli oldu.
Bergen, 2022'de en çok izlenen sinema filmi oldu!
Box Office Türkiye tarafından paylaşılan Türkiye'nin en çok izlenen sinema filmleri arasında ilk sırada, 4 Mart 2022'de vizyona giren Bergen filmi yer aldı. Arabesk dünyasının bilinen isimlerinden Bergen'in hayatını anlatan yapım, ülkemizde 5 milyon 484 bin 798 kişi tarafından izlendi.
Paylaşılan listede yerli filmlerin yanı sıra, United International Pictures yapımcılığını üstlendiği Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmleri de öne çıktı. Türkiye'de en çok izlenen tüm filmler şu şekilde sıralandı;
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SıraFilmSeyirci Sayısı (2022)Hasılat (2022)1Bergen5 milyon 484 bin 798160.057.802 TL2Kesişme – İyi Ki Varsın Eren2 milyon 327 bin 92053.330.741 TL3Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında1 milyon 563 bin 4159.457.089 TL4Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü1 milyon 229 bin 66853.833.184 TL5Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi1 milyon 194 bin 44549.750.517 TL6Aslan Hürkuş Kayıp Elmas1 milyon 167 bin 45527.460.718 TL7Avatar: Suyun Yolu1 milyon 126 bin 93374.452.138 TL8The Batman1 milyon 81 bin 47336.684.759 TL9Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok1 milyon 32 bin 86629.912.196 TL10Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey891 bin 32643.661.707 TL11Çakallarla Dans 6693 bin 32240.071.629 TL12Kirpi Sonic 2686 bin 55722.672.384 TL13Dilberay686 bin 49518.555.172 TL14Black Adam527 bin 32930.276.257 TL15Tay509 bin 75422.314.784 TL16Kırmızı503 bin 36215.361.189 TL17Top Gun: Maverick498 bin 39521.624.164 TL18Black Panther: Yaşasın Wakanda486 bin 11830.782.416 TL19Jurassic World: Hakimiyet483 bin 84218.821.005 TL20Uncharted447 bin 17113.953.139 TL
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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!