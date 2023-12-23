Türkiye'de 100 elektrikli tırı kim aldı?

Volvo Trucks'ın "2024 Uluslararası Yılın Kamyonu" ödüllü Volvo FH Electric modelinden oluşan filo teslimatı DSV Lojistik'e resmen yapıldı. Teslimat töreni Türkiye'nin büyük ölçekli ve Dünya'nın sayılı laboratuvarları arasında yer alan İTÜ Fuat Külünk Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nda gerçekleştirilirken, bu gibi siparişlerin arkasının geleceği ifade edildi.

Volvo FH Electric filo teslimatı DSV Lojistik'e yapıldı

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde temsil edilen Volvo Trucks'ın "2024 Uluslararası Yılın Kamyonu" ödüllü Volvo FH Electric modelinden oluşan filo teslimatı DSV Lojistik firmasına yapıldı. İlgili tören, İTÜ Fuat Külünk Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nda gerçekleştirilirken, söz konusu laboratuvar da ilk defa bir elektrikli kamyon filo teslimatına ev sahipliği yapmış oldu.

Teslimat töreninin ilk konuşmacısı olan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Genel Müdürü Eşref Zeka, DSV Lojistik ile kurulan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bugünkü teslimatımız sektörde bir ilk ve büyümenin bir parçası ama onun ötesinde sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru atılan çok değerli bir adım. Teslimatımızın tüm lojistik sektörüne farkındalık anlamında, özellikle elektromobilitenin gelecek için vazgeçilmez olduğunu hatırlatmasını diliyorum" sözleriyle gelecek hedeflerinden bahsetti.

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Eşref Zeka konuşmasının sonlarında bunun uzun bir yolculuk olduğunu ve tüm ekosistemin ve kısacası tüm paydaşların birlikte ortak anlayış ile hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bu ortak anlayışın Marubeni, Volvo Trucks ve DSV Lojistik ile hayata geçmiş olduğunu vurgulayan Zeka, Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğündeki Volvo Trucks markasına duydukları güven için DSV Lojistik firmasına teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Törende söz alan bir diğer kişi DSV Lojistik CEO'su Ozan Önder oldu. Önder, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Operasyonlarımızda çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya kararlıyız. Önde gelen bir küresel lojistik şirketi olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol almak ve lojistik sektöründe karbondan arınmayı sağlamak için sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Karbon emisyonlarımızı azaltmak, DSV'nin gelecek hedefinin merkezinde yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmaya çalışırken bizi destekleyecek yeni girişimler ve teknolojileri uygulamak için departmanlarımız ve ülkeler genelinde sektör ortaklarımızla birlikte çalışmaktayız. Marubeni Dağıtım ve Servis distribütörlüğündeki Volvo Trucks markasıyla yapılan bu anlaşma, doğru ticari ve çevre koşulları sağlandığında elektrikli filo değişiminin önemli bir örneğidir. İklim hedeflerimize ulaşmak için enerji tedarikçileriyle ve Marubeni Dağıtım ve Servis, Volvo Trucks gibi büyük şirketlerle iş birliği yapmanın kritik önem taşıdığına inanıyoruz"

Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström törende şirket hedefinin 2030'a kadar küresel olarak sattıkları tüm kamyonların yüzde 50'sinin elektrikli olması yönünde olduğunu ifade etti. Bununla birlikte elektrikli kamyonlarının farklı uygulamalar ve segmentler için çoklu dingil konfigürasyonları, değişken pil konfigürasyonları ve toplam enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu ve şu anda tek bir şarjla yaklaşık 300 km gidebildiğini söyledi. Ayrıca menzilin ilerleyen dönemlerde daha da artacağını sözlerine ekledi.