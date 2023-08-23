Türkiye, 74. Uluslararası Uzay Havacılık Kongresi'nin Platin Sponsoru Oldu

6 Ekim 2023 tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek olan 74. Uluslararası Uzay Havacılık Kongresi'nin (IAC) Platin Sponsoru Türkiye oldu. Türkiye'nin uzay sektöründe küresel bir oyuncu haline gelme hedefini ve en ileri teknolojileri geliştirme başarılarını sergileme amacını taşıyan TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın açıklamalarına yer verilen kongrenin, uzay konularının tartışılacağı bir platform olmasının yanı sıra kritik iş bağlantılarının kurulması için de uygun bir etkinlik olacağı belirtildi.

6 Ekim 2023 tarihleri ??arasında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek 74'ncü Uluslararası Uzay Havacılık Kongresi'nin (IAC) Platin Sponsoru oldu.

IAC tarafından yapılan açıklamada TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın sözlerine yer vererek " Türkiye'yi uzay sektöründe küresel bir oyuncu haline getirme ve ülkemizin insanlık için en ileri teknolojileri geliştirme konusundaki başarılarını mümkün olan en iyi şekilde sergileme hedefimizi ifade eden, dünyanın önde gelen uzay etkinliğinin Platin Sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz" denildi.

IAC 2023'te Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Sayın Serdar Hüseyin Yıldırım ve ilk milli astronotlar tarafından en üst düzeyde temsil edileceği vurgulandı. IAC 2023'ün dünya gündeminde yer alan uzay konularındaki zorlukların, fırsatların ve vizyonun tartışılması için platform sağlamanın yanı sıra kritik iş bağlantıları kurulması için uygun bir etkinlik olacağı ifade edildi.