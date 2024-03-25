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Türk Telekom, 50G PON denemesiyle hız rekoru kırdı!

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Türk Telekom, dijital dönüşümün Türkiye'deki lideri olarak yenilikçi teknolojilere odaklanan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa'da bir ilk olarak gerçekleştirilen ve ZTE ile iş birliği içinde yürütülen 3'ü 1 arada 50G PON Combo deneyi Berlin'deki FTTH Konferansı'nda duyuruldu. Şirket bu denemede tek bir fiber hattı üzerinden saniyede 50 gigabit'e varan hızlara ulaşmayı başardı.

Türk Telekom, 50G PON denemesiyle hız rekoru kırdı!

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, bu başarının Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Bu rekor hız, 3'ü 1 arada olarak tanımlanan ve aynı anda 2,5G, 10G ve 50G PON teknolojilerini destekleyen Combo denemesiyle ulaşıldı.

Deneyin gerçekleştiği Ankara'daki Türk Telekom İnovasyon ve Test Merkezi bu başarıya ev sahipliği yaparken deneme sonuçları Berlin'de düzenlenen prestijli FTTH Konferansı'nda paylaşıldı. Bu teknoloji, kullanıcılara saniyede 50 gigabit'e kadar hız sunarak 8K etkileşimli video, 3D bulut tasarımı ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda yenilikçi çözümler sağlayabilir.

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ZTE Türkiye CEO'su Yong Jie de 2025'e kadar 50G PON endüstri zincirinin ticarileşmeye hazır olmasının beklendiğini ve ZTE'nin bu dönüşüm yolculuğunda öncü rollerden birini üstlendiğini ifade etti. Jie, Türk Telekom ile iş birliğinin Türkiye'deki kullanıcılara benzersiz bağlantı çözümleri sunabileceğini de söyledi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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