Türk Savunma Şirketleri DSEI 2023 Fuarında Boy Gösterdi

Aselsan, Roketsan, Havelsan ve MKE gibi Türk savunma şirketleri, Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katıldı. Fuar, Türk savunma şirketlerine ürünlerini sergileme ve işbirliği fırsatı sunuyor.

- Türk savunma şirketlerinden DSEI 2023'e çıkarma

Aselsan, Roketsan, Havelsan ve MKE DSEI 2023'te yerini aldı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na aralarında Aselsan, Roketsan, Havelsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi'nin de bulunduğu yaklaşık 30 Türk savunma şirketi katıldı.

Avrupa'nın en önemli savunma sanayi fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na Türk savunma şirketleri çıkarma yaptı. Aralarında Aselsan, Roketsan, Havelsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi'nin de bulunduğu yaklaşık 30 Türk savunma şirketi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ExCeL Fuar Merkezi'nde 3 gün sürecek olan DSEI 2023'te Türk savunma şirketleri ürünlerini, hükümetlere, silahlı kuvvetlere ve endüstri temsilcilerine sergileme şansı bulacak.