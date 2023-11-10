Türk Mühendislerince Geliştirilen Akıllı Siber İstihbarat Yazılımı ile Hava Meydanları Güvenlikli Hale Getirildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Akıllı Siber İstihbarat Yazılımı sayesinde, hava meydanlarının daha güvenlikli hale getirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) geliştirdiği 'Kamu Bilişim Ödülü'ne layık görülen Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türk mühendislerin geliştirdiği projeye ilişkin, "Akıllı Siber İstihbarat Yazılımı, siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağlıyor. DHMİ'ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, saldırıların daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de geliştirdikleri çalışmalardan dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu'na ilişkin, "DHMİ sorumluluğundaki havalimanlarına ait iç ve dış ortam envanter verilerinin toplanması, görüntülerinin çekilmesi, sayısallaştırılması, koordinatlı olarak haritalandırılması, 3B modellenmesi, saklanması ve bunların web, mobil ve masaüstü ortamlarda sunulması, DHMİ bünyesindeki diğer ilgili sistemler ve kurum, kuruluşlar tarafından paylaşılan verilerin entegrasyonlarının sağlanması amaçlandı. DHMİ bünyesinde bulunan 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonu, proje kapsamına alındı" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji