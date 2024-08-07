Türk hava sahası emin ellerde! İsrail'in Demir Kubbesi'nden daha etkili bir sistem inşa ediliyor
Türkiye'nin kapsamlı hava savunma sistemi için kritik adım geldi. Savunma Sanayii İcra Komitesi, 'Çelik Kubbe' sistemini karara bağladı. En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan'da kuş uçurtmayacak. İsrail'in Demir Kubbesi'nden daha etkili olacak bu yapı, birçok irtifadan gelecek tehditlere karşı koyabilecek.
Artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle Türkiye havadan gelebilecek tehditlere karşı yerli hava savunma sistemini inşa ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin de önemli bir parçası olduğu hava savunma sistemi çeşitli katmanlardan oluşuyor. Savunma Sanayii İcra Komitesi dün yerli ve milli hava savunma sistemi katmalarının tamamının ismine Çelik Kubbe isminin verildiğini açıkladı. Buna göre Sungur, Korkut, Hisar-A, Hisar-O, Siper ve katmanı oluşturan tüm sistemlerin tamamı bu isimle anılacak.
TÜM TEHDİTLER BERTERAF EDİLECEK
Türkiye uzun süredir kendi katmanlı hava savunma sistemi ailesini oluşturuyor. Bu ailenin içindeki yakın hava savunma sistemleri, alçak ve orta irtifa sistemleri hali hazırda envantere girdi. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise ilk etabı için sona gelindi. Komitede bu ailenin birlikte çalışabilirliği, yeni geliştirilen hava radar sistemleri ile uyumlu çalışımı ve eş zamanlı bir hava resmi oluşturularak harekat merkezinden yönetilmesi konuları Çelik Kubbe başlığı ile görüşüldü. ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe, Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Çelik Kubbe'nin önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, günümüzde savaşların artık havada başlayıp karada biteceğini belirtiyor. Balistik füzelerde meydana gelen teknolojik gelişmelerin hava savunma sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Başbuğ "Füzeler başka bir ülkeye saldırıda ilk etapta başvurulan unsurlar haline geldi. Bunun örneğini İran ve İsrail arasında yaşanan hadisede görebiliriz" dedi.
İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'NDEN DAHA KAPSAMLI
Başbuğ, İsrail'in Demir Kubbe sisteminin sadece alçak hava savunmasında işe yaradığını ve tek bir katmanın ismi olduğunu dile getiriyor. Bu yüzden Demir Kubbe'nin etkisinin sınırlı olduğunu söyleyen Başbuğ "Türkiye'nin sahip olduğu Çelik Kubbe ise birçok irtifadan gelecek tehditlere karşı etkili tüm katmaların genel ismi" diyor.
YUNAN BASININDA MANŞETLERDE
Hayata geçtiğinde jeopolitik açıdan zorlu bir coğrafyada bulunan Türkiye'ye güvenlik açsından büyük bir avantaj sağlayacak sistem, Yunanistan basınında da büyük ilgi gördü. Gazeteler ve internet siteleri gelişmeyi manşetten duyururken, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gerçekleştirdiği toplantının tüm detayları paylaşıldı.
- Yunanistan'da yayın yapan ErtNews haber sitesinde, Türkiye'nin yeni dönemde savunma sanayiine önemli yatırımlar yapılacağı aktarılan haberde, "Erdoğan kendi 'Çelik Kubbesini' hazırlıyor." ifadeleri kullanıldı.
- News24/7 ise manşetinde "Erdoğan'ın Çelik Kubbesi: Türkiye ne hazırlıyor?" diyerek haberi okurlarına sundu.
- Skai, "Türkiye entegre hava savunmasının 'çelik kubbesini' planlıyor." derken Politic ise "Türkiye entegre uçaksavar sistemi planlıyor." diyerek haberlere yer verdi.
- Naftemporiki gazetesi ise haberi "Türkiye: 'Çelik Kubbe' Adlı Hava Savunma Sistemi Tasarlanıyor" yazısıyla manşetlerine taşıdı.