TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD) Olağanüstü Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda, derneğin yeni genel başkanı Mustafa Efe Topaloğlu oldu. Topaloğlu, görevi önceki dönem başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan'dan devralarak resmen göreve başladı.

Yeni Genel Başkan Mustafa Efe Topaloğlu, yaptığı konuşmada TÜMBİAD'ın yeni dönemde güçlü bir yönetim anlayışı ve vizyoner projelerle yoluna devam edeceğini vurguladı:

"TÜMBİAD olarak, ülkemizin ve dünyanın hızla değişen dinamiklerine ayak uyduracak; özellikle teknoloji, dijital dönüşüm ve yenilikçi projeler alanında güçlü çalışmalar yapacağız.

Bununla birlikte; sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarında toplumun her kesimine dokunan etkinlikler gerçekleştireceğiz. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızla el ele vererek, ülkemiz için değer üreten projelere imza atacağız."

Genel kurula çok sayıda bürokrat, daire başkanı, milletvekili, üst düzey yönetici ve sivil toplum kuruluşu başkanı katıldı.

Büyük bir birlik, dayanışma ve vizyon atmosferinde geçen genel kurul; TÜMBİAD'ın, ulusal ve uluslararası alanda etkin bir sivil toplum gücü olarak yeni dönemde daha da büyüyeceğinin sinyalini verdi. Yeni yönetim, ülkemizin geleceğine yön verecek yenilikçi projeler ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarla görevine kararlılıkla başladı.