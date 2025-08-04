TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da Yapılacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gökyüzü tutkunlarını Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet etti.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin Erzurum'da 28-31 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldızların altında bilimle buluşuyoruz. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl binlerce gökyüzü tutkununu Erzurum'da bir araya getiriyor. Konaklı'nın zirvesinde yıldızlara dokunmak isteyen herkesi bu eşsiz buluşmaya bekliyoruz" dedi.

KATILIMCILAR KURA İLE BELİRLENECEK

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğe başvurular, 6 Ağustos'a kadar devam edecek. Katılımcılar, gündüz saatlerinde özel filtreli teleskoplarla güneşi güvenli bir şekilde gözlemleyebilecek; gece saatlerinde ışık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı alanlarda yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve diğer gök cisimlerini teleskoplarla keşfetme imkanı bulacak. Etkinlik boyunca, alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği etkileşimli sunumlar, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmaları da katılımcılara dolu dolu bir bilim deneyimi sunacak. Etkinliğe katılmaya hak kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından değerlendirme sistemi ve kura yöntemi ile belirlenecek.