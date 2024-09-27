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Trabzon'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Açılışı Yapıldı

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Trabzon'da Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Bilim Şenliği, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin projelerinin tanıtımıyla başladı. Vali Aziz Yıldırım etkinliğin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Trabzon'da, TÜBİTAK 4007 Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Bilim Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde, "bilim seninle şenlenecek" sloganıyla organize edilen şenlikte, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde hayata geçirilen projelerin tanıtımı yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon'un bugün güzel ve tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Türkiye'de açılan dördüncü üniversitenin Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğunu belirten Yıldırım, "İlkokuldan üniversiteye kadar bütün öğrencilerimizin bilime yapmış olduğu katkı ya da önerilerin teorilerini pratiğe dönüştürme fırsatını tanımak suretiyle de burada hep birlikte göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da birçok kamu kurumunun desteğiyle hazırlanan bilim şenliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, öğrencilerin katılımıyla kurdele kesilerek şenliğin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler stantları gezerek, öğrencilerden ve öğretmenlerinden bilgi aldı. Üç gün devam edecek etkinliklerde 56 atölye, okullarda 8 söyleşi ile 3 bilim gezisi düzenlenecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Teknoloji

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