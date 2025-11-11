Trabzon'da Kişiye Özel İmplant Projesi Toplantısı Yapıldı

Trabzon'da, "Kişiye Özel İmplant Altyapısının Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamada, projenin değerlendirme toplantısının KTÜ ev sahipliğinde düzenlendiği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve ilgililerin katıldığı toplantıda, projenin mevcut durumu, makine-donanım ve satın alma süreçleri ile merkezde üretilecek ürünlerin pazarlanmasına yönelik işletme modellerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Çuvalcı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"KTÜ, bilgi ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürme vizyonuyla hareket ediyor. Bu proje sadece kişiye özel implant üretimiyle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda medikal alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, ileri üretim teknolojilerinin bölgemizde konumlandırılmasına ve ülkemizin sağlık teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır. KTÜ olarak Trabzon'u bu alanda ulusal ve uluslararası bir merkez haline getirmek için tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."