Toyota, Katı Hal Pilleri İçin Seri Üretim Hazırlığında

Japon devi Toyota, katı hal pilleri için seri üretim hazırlığında. Lityum iyon pillerde bulunan sıvı ya da polimer jel elektrolitler yerine katı elektrolit kullanan katı hal pil teknolojisi, küresel yarışta bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Japon devi Toyota, katı hal pilleri için seri üretim hazırlığında. Lityum iyon pillerde bulunan sıvı ya da polimer jel elektrolitler yerine katı elektrolit kullanan katı hal pil teknolojisi, küresel yarışta bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Toyota katı hal pilleri için hazırlıkları sürdürüyor

futureflow.life'da yer alan habere göre Toyota, katı hal pillerini üretmeye yaklaşıyor. Bu teknolojinin ticarileştirilmesi küresel yarışta büyük bir koz olacak gibi görünüyor. En azından Toyota böyle düşünüyor. Toyota, 2027 ya da 2028 yılına kadar katı hal pillerini seri üretime geçirmeyi planlıyor.

Şirket, batarya malzemelerinde öne çıkmak istiyor. Üretim teknolojisindeki bu ilerleme de şirketin istediğini destekleyici nitelikte. Katı hal piller uzun süredir sektör uzmanları tarafından şarj süresi, kapasite ve alev alma riski gibi geleneksel bataryalarla ilgili endişeleri giderebilecek bir 'oyun değiştirici' olarak görülüyor.

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Eğer bu üretim başarılı olursa, katı hal pilleriyle çalışan elektrikli otomobillerin menzili 1.200 kilometreye çıkacak. Ayrıca şarj süresi de 10 dakika ya da daha az bir süreye çekilecek. Tabii burada en büyük engel maliyetler. Büyük miktarlarda katı hal pilleri üretmek maliyetli ve zor.

Goldman Sachs, bu pillerin ölçeklendirmesinin önümüzdeki 10 yıl için zorlu bir yolculuk olduğunu düşünüyor. Tek sorun maliyet de değil. Bu piller neme ve oksijene karşı aşırı duyarlı. Bu yüzden kısa devreleri engellemek için mekanik basınç kullanmak gerekiyor.

Toyota'ya göre seri üretim için en kritik ve zor teknolojilerden biri, katot-anot hücre katmanlarının malzemelere zarar vermeden hızlı ve yüksek hassasiyetle istiflenmesi gereken montaj süreci. Toyota'ya göre seri üretim için en kritik ve zor teknolojilerden biri, katot-anot hücre katmanlarının malzemelere zarar vermeden hızlı ve yüksek hassasiyetle istiflenmesi gereken montaj süreci.

Toyota geçen hafta enerji grubu Idemitsu Kosan ile sülfit katı elektrolit adı verilen katı hal pil malzemesini ortaklaşa geliştirmek ve üretmek için bir ortaklık yaptığını duyurdu. Bu ortaklığın, dayanıklılık sorununu çözmede etkili olacağı düşünülüyor. Tabii öte yandan geliştirme takvimleri geçmişte defalarca ertelendi. Bu da birçok analistin Toyota'nın en son ticarileştirme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüpheye düşmesine neden oldu.

Üretim teknolojisine olan güvenlerinin artmasına rağmen Toyota yöneticileri, şirketin büyük miktarlarda üretildiklerinde pil malzemelerinin kalitesini garanti etme yöntemini hala geliştirmesi gerektiğini kabul ediyor.

Toyota başkanı Koji Sato da geçen hafta düzenlenen bir basın toplantısında, şirketin 2027 gibi erken bir tarihte elektrikli araçlarda piyasaya sürmesi durumunda katı hal pillerinin üretim hacminin muhtemelen az olacağını söyledi.

Tabii ilerleme kaydeden başka şirketler de var. Çinli batarya üreticisi CATL, yarı katı pillerini yıl sonundan önce seri üretmeye hazırlandığını açıkladı. Samsung SDI ise katı hal piller için tam otomatik bir pilot hattını tamamladı.