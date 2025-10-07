TOGG en güçlü modelini satışa sundu! İşte fiyatı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, merakla beklenen dört çekerli modellerini resmi olarak tanıttı. Çift motorlu 4x4 çekiş sistemine sahip T10X 4More ve T10F 4More, markanın dijital platformu Trumore üzerinden satışa sunuldu.

100 KM'YE 4,8 SANİYEDE ÇIKIYOR

Yeni modeller, performans, menzil ve tasarım detaylarıyla "en güçlü Togg" unvanını kazandı. 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten araçlardan T10F 4More, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede ulaşıyor.

SİYAH DETAYLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Haziran ayında Gemlik'teki Togg tesislerinde ilk kez görüntülenen T10X 4More, siyah detaylarıyla öne çıkan Obsidiyen Serisi kapsamında satışa sunuldu. Bu özel seride Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renk seçenekleri yer alıyor.

Serinin ikinci modeli T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk alternatifleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Her iki modelde de panoramik cam tavan, Meridian ses sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri standart donanım olarak sunuluyor.

İŞTE FİYATI

Performansın yanında menzil konusunda da iddialı olan yeni Togg modelleri, T10X 4More Obsidiyen: 468 km, T10F 4More: 523 km menzil sunuyor.

Togg'un dört çekerli versiyonlarının anahtar teslim satış fiyatları ise şöyle açıklandı:

T10F 4More – 3 milyon 133 bin 640 TL

T10X 4More Obsidiyen – 3 milyon 233 bin 640 TL

KASIMDA TESLİM EDİLECEK

2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen sınırlı sayıda üretilecek. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi standart olarak sunulacak. Trumore mobil uygulamadan ön siparişler alınmaya başlandı. Ön sipariş için 100 bin TL'lik ön ödeme talep ediliyor. Teslimatlar en geç Kasım ayı içerisinde yapılacak. - Kaynak: donanimhaber.com

T10X 4More Obsidiyen Teknik Özellikleri:

Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS

Maksimum Tork: 700 Nm

Maksimum Hız (km/s): 185

0-100 km/s: 4,8 sn

Enerji Tüketimi: 21,9 kWh

Karma Menzil (WLTP): 468 km

Şehir içi Menzil (WLTP): 681 km

Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh

Hızlı Şarj Süresi: 28 dk

Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş

T10F 4More Teknik Özellikleri:

Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS

Maksimum Tork: 700 Nm

Maksimum Hız (km/s): 177

0-100 km/s: 4,1 sn

Enerji Tüketimi: 20,3 kWh

Karma Menzil (WLTP): 523 km

Şehir içi Menzil (WLTP): 645 km

Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh

Hızlı Şarj Süresi: 28 dk