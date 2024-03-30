Togg T10X, Yeni Yazılımıyla Kullanıcılarına Yüz Tanıma Özelliği Sunuyor

Togg T10X, Türkiye'nin farklı şehirlerinde 23 binden fazla kullanıcıyla buluşuyor. Yenilenen 1.4.0 yazılımı sayesinde artık kullanıcılarını yüz tanıma özelliğiyle tanıyacak. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Togg T10X aracına yeni yazılımı yükledi ve yenilikleri aktardı.

Togg T10X yeni yazılımı yükledik

Bu güncelleme ayrıca, iklimlendirme programlarını önceden planlayarak yolculuğa başlamadan önce kabin ısısını istenilen seviyeye getirme imkanı sunuyor.

Yeni yazılım ile T10X'in 29 inçlik uçtan uca akıllı multimedya ekranındaki uygulamalar tam ekran ve farklı renk temalarıyla görülebilecek. Ayrıca, kullanıcılar artık oturum açarken pin girmek yerine yüz tanıma özelliğini kullanabilecekler.

1.4.0 güncellemesi, T10X'in ekran arayüzünü yeniden tasarlayarak kullanıcıların istedikleri renk temalarını seçmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası sunuyor ve iklimlendirme planlamasıyla kabin ısısını önceden belirlenen seviyeye getirme imkanı sağlıyor.

Togg, sürekli iyileştirme için T10X kullanıcılarından gelen geri bildirimleri dikkate alarak farklı güncellemeleri hızla hayata geçiriyor. 1.4.0 yazılımı, önceden belirlenen teslim alma sırasına göre tüm T10X kullanıcılarına yüklenmeye başladı.