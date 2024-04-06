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Togg, T10X alımlarında nisan ayına özel 0 faiz kampanyası başlattı

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Geçtiğimiz yıl mart ayında satışa başlayan Togg, yıl sonuna kadar 20 bin teslimat sözünü tuttu. Bu yıl ise ilk 3 ayda toplam 4 bin 145 adet teslimat yaptı. Yalnızca geçtiğimiz ay 1319 adet satıldığı ve en çok satan elektrikli otomobil markası olduğu açıklandı. Şimdi ise Togg, T10X alımında nisan ayına özel 0 faiz fırsatı sunuyor.

Togg, nisan ayında T10X alımlarında 0 faiz kampanyasını başlattı!

Mart ayında Togg T10X için 1.4.0 güncellemesi yayınlandı. Burada tema değişikliklerinden ESP kapamaya, yüz tanımadan telefon uygulaması Trumore üzerinden otomobil kontrolüne kadar birçok özellik getirildi. Bununla birlikte tüketicinin ilgisini de bir kez daha üzerine çekti.

Bu hafta da T10X sahipleri için güzel bir haber verdi. D-Smart GO işbirliği sayesinde artık yüzden fazla kanal, ön konsolda yer alan ekran üzerinden izlenebilecek. Burada en sevilen filmler, tüm dünyada ses getiren diziler, birbirinden heyecanlı spor karşılaşmaları, belgeseller, haber, yemek, çocuk, müzik, ulusal kanallar dahil birçok seçeneği bulabileceksiniz.

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Bugün ise Togg, nisan ayına özel T10X alımlarında 800 bin TL krediyi 12 ay vade ve 0 faiz ile ödeme desteği sunan yeni finansman desteğini duyurdu. Üstelik artık satın alımlarda çekiş ve kura olmadığı gibi üretim kapasitesi yükseldiği için beklemenize de gerek kalmıyor.

Siparişiniz direkt üretim hattına geçiyor, hatta stokta olan araçlardan satın alım yapabiliyorsunuz. Tüm bu işlemleri de Togg'un tüketiciler ve kullanıcılarıyla buluştuğu Trumore uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

TOGG Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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