Togg sipariş ettik! Togg T10X ön sipariş nasıl verilir?

Togg T10X, şu anda ön siparişe açılmış durumda ve fiyatları 953 bin TL'den başlıyor. Bu videomuzda Hakkı Alkan'a Togg T10x sipariş ettik.

Son günlerde yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil markamız Togg'un ilk modeli için isim ve fiyatlandırma detayları paylaşıldı. C segmentindeki bir SUV olan Togg T10X, şu anda ön siparişe açılmış durumda ve fiyatları 953 bin TL'den başlıyor. Bu videomuzda Hakkı Alkan'a Togg T10X sipariş ettik. Togg T10x ön sipariş nasıl verilir?

Togg T10X sipariş ettik! Togg T10x ön sipariş nasıl verilir?

İki farklı donanım ve menzil seçeneği ile yola çıkacak olan Togg T10X, giriş seviyesinde 160 kW motor gücü ve arkadan itişli kurulum ile karşımıza çıkıyor. 314 kilometre menzile sahip olan ve V1 adı verilen donanım seviyesine sahip olan model için istenen fiyat 953 bin TL. Aynı versiyonun V2 donanım seviyesindeki fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Diğer yandan 160 kW güce sahip olan aracın bir de 523 kilometre menzil sunan diğer bir versiyonu daha bulunuyor. Bu versiyonun fiyatı etiketi 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi. Peki, nisan ayı ile birlikte yollara çıkmaya hazırlanan yeni Togg nasıl alınır?

Togg T10X, 2023 yılı boyunca çekiliş yöntemiyle belirlenerek kullanıcıları ile buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

Trumore veya internet sitesi üzerinden çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesinde istedikleri modeli konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle ise ön sipariş sahipleri belirlenecek. Bu süreçten sonra araçlar versiyonlarına göre çekiliş sırası gözetilerek sahiplerine teslim edilecek.

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